Definidos los cruces de Playoffs y Play-in en la Conferencia Este de la NBA

La última jornada de la temporada regular de la NBA en la Conferencia Este determinó los emparejamientos de playoffs, destacando los enfrentamientos entre Hawks y Knicks, y Cavaliers y Raptors. El torneo 'play-in' definirá los últimos puestos para la postemporada. Los Detroit Pistons y los Boston Celtics esperan a sus rivales.

La jornada final de la temporada regular de la NBA en la Conferencia Este definió los emparejamientos de playoffs y el calendario del 'play-in', dejando a los aficionados con la emoción a flor de piel. Los Atlanta Hawks , tras una derrota frente a los Miami Heat por 143-117, se enfrentarán a los New York Knicks en la primera ronda de playoffs, mientras que los Toronto Raptors y los Cleveland Cavaliers también tienen su cruce definido.

El resto de las eliminatorias se decidirán en el torneo de 'play-in', que dará acceso a las últimas plazas de playoffs, aumentando la expectación y la competitividad en la recta final de la temporada. Los Detroit Pistons y los Boston Celtics, líderes de la conferencia, esperan a sus rivales, que saldrán de los enfrentamientos del 'play-in', que se disputarán entre el martes y el viernes de la próxima semana. La incertidumbre sobre quiénes serán los contendientes en la primera ronda añade un atractivo especial a esta fase crucial de la temporada. El 'play-in', un formato que introduce una dosis extra de drama en la competición, enfrenta a los equipos clasificados entre el séptimo y el décimo puesto. En esta edición, los Philadelphia 76ers y los Orlando Magic se medirán, con el ganador asegurando un puesto contra los Boston Celtics en la primera ronda de playoffs. El perdedor de este duelo tendrá una segunda oportunidad, enfrentándose al ganador del partido entre los Charlotte Hornets y los Miami Heat. Este formato garantiza que la emoción perdure hasta el último momento, con cada partido siendo vital para asegurar un lugar en la postemporada. La temporada regular fue testigo de momentos clave, como la derrota de los Hawks ante los Heat, que modificó la clasificación final y provocó estos cruces. Los 76ers, con una victoria importante sobre los Bucks por 126-106, y los Hornets contra los Knicks (110-96) también jugaron un papel crucial en la definición de los enfrentamientos del 'play-in'. El calendario de los playoffs y del 'play-in' está ya definido, prometiendo semanas de intensa acción en la cancha. La primera ronda de playoffs comenzará el sábado 18 de abril, marcando el inicio de la búsqueda del campeonato. Los Indiana Pacers, campeones del Este en 2025, experimentaron una temporada complicada debido a la lesión de Tyrese Haliburton, quedando fuera de la fase final. Los emparejamientos de la primera ronda del Este son: Pistons (1) vs. 76ers o Magic o Hornets o Heat (8), Celtics (2) vs. 76ers o Magic (7), Knicks (3) vs. Hawks (6) y Cavaliers (4) vs. Raptors (5). La expectativa es alta, con los aficionados ansiosos por ver cómo los equipos lucharán por avanzar en la competición y aspirar al título de la NBA. Los equipos esperan con ansias la oportunidad de competir y avanzar en la postemporada. La estrategia y la preparación serán clave, y cada partido promete ser un choque de titanes, con cada jugada decidiendo el destino de cada equipo





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA Playoffs Play-In Conferencia Este Atlanta Hawks New York Knicks Detroit Pistons Boston Celtics Toronto Raptors Cleveland Cavaliers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nueve presidentes en diez años: Perú elige este domingo entre 35 candidatosLa hija de un expresidente preso lidera las encuestas en Perú con apenas el 15% de intención de voto.

Read more »

Habilitan becas para que colombianos estudien en este país: estos son los beneficios que tendránAdemás de los beneficios, conozca los requisitos que debe cumplir para aplicar.

Read more »

Crecimiento de este año sería más bajo a 2025 por alto déficit fiscalCasi todas las entidades y organismos han bajado sus cálculos del Producto Interno Bruto para el país, en una coyuntura complicada para la generación de empleo

Read more »

Ministerio de Transporte advierte: habrá multa para quienes omitan este requisito en víaEl incumplimiento de esta obligación no es un tema menor. La norma contempla sanciones claras para quienes hagan caso omiso.

Read more »

Perú amplía jornada de votación este lunes por incidentes que dejaron a miles sin sufragarMaratón de radio

Read more »

Macron anuncia una conferencia internacional en los próximos días para desbloquear OrmuzMaratón de radio

Read more »