Definidos los horarios de los cuartos de final del Apertura 2026

La Dimayor anunció las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final del Torneo Apertura 2026, que se jugarán en formato de ‘mata-mata’ debido al calendario apretado por el Mundial de Norteamérica. Destacan los duelos entre América y Santa Fe, Nacional e Inter de Bogotá.

La definición de los semifinalistas del Torneo Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina. La Dimayor ha revelado el calendario detallado y los horarios para los emocionantes partidos de cuartos de final .

Este semestre, debido a la apretada agenda impuesta por el inminente Mundial de Norteamérica, se ha optado por un formato diferente al tradicional. En lugar de los habituales cuadrangulares, la clasificación a la final de la Liga se determinará a través de un sistema de eliminación directa, un emocionante “mata-mata” que promete intensidad y dramatismo en cada encuentro.

El sorteo, realizado el domingo por la noche tras la confirmación de los ocho equipos clasificados y sus respectivas posiciones, ha generado emparejamientos que anticipan duelos de alto calibre. Uno de los enfrentamientos más destacados, sin duda, será el choque entre América de Cali y Santa Fe.

Este partido, programado para el horario estelar de la televisión, se llevará a cabo el sábado 9 de mayo a las 8:20 p.m. en el emblemático estadio Pascual Guerrero de Cali, prometiendo un espectáculo vibrante entre dos de los clubes más populares y tradicionales del país. La rivalidad entre estos dos equipos rojos añade un componente extra de emoción a este encuentro crucial.

Atlético Nacional, el equipo con mejor desempeño durante la fase regular del torneo, se presenta como uno de los grandes favoritos para levantar el título. El conjunto verde, dirigido por Diego Arias, finalizó la fase regular en la primera posición con 40 puntos, demostrando una consistencia y un nivel de juego que lo colocan en una posición privilegiada.

Sin embargo, su candidatura no se basa únicamente en su posición en la tabla. Atlético Nacional también cuenta con la nómina más costosa del fútbol colombiano, superando los 20 millones de euros según las valoraciones de Transfermarkt, lo que refleja la calidad y el potencial de sus jugadores. El equipo antioqueño se enfrentará a Internacional de Bogotá, un equipo que ha sorprendido a propios y extraños con su desempeño en esta campaña.

El partido de ida se jugará en el estadio El Campín de Bogotá el próximo sábado 9 de mayo a las 4:00 p.m., generando una gran expectativa entre los aficionados. Por otro lado, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el Deportes Tolima recibirá al Deportivo Pasto, otro de los equipos que ha destacado en el torneo, a partir de las 6:30 p.m. del sábado.

El único encuentro programado para el domingo 10 de mayo será el enfrentamiento entre Once Caldas y Junior de Barranquilla, que se disputará a las 6:10 p.m. Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga se llevarán a cabo entre el martes 12 de mayo y el miércoles 13 de este mes, manteniendo la intensidad y la emoción del torneo. El martes 12 de mayo, el Atanasio Girardot será el escenario del enfrentamiento entre Atlético Nacional e Inter de Bogotá, a partir de las 6:20 p.m. Inmediatamente después, a las 8:30 p.m., el estadio El Campín de Bogotá será testigo del duelo entre Santa Fe y América de Cali.

El miércoles 13 de mayo, la acción se trasladará al estadio Libertador de la capital de Nariño, donde el Deportivo Pasto se enfrentará al Deportes Tolima a las 6:00 p.m. Finalmente, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, Junior recibirá al Once Caldas a partir de las 8:15 p.m. Estos partidos de vuelta prometen ser aún más emocionantes, ya que los equipos lucharán con todas sus fuerzas para asegurar su pase a las semifinales y acercarse un paso más al título del Torneo Apertura 2026. La Dimayor ha puesto a disposición de los aficionados toda la información necesaria para seguir de cerca estos encuentros cruciales, garantizando una experiencia completa y emocionante para todos los amantes del fútbol colombiano.

La expectativa es máxima y la afición está ansiosa por presenciar los duelos que definirán a los cuatro equipos que lucharán por la gloria en la fase final del torneo





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Copa Colombia 2026: Definidos los grupos de Millonarios, Cali y MedellínCoordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol, el tenis y el ciclismo. Con experiencia cubriendo el fútbol colombiano, las Eliminatorias y la Copa Davis, en las fases de finales finales de Madrid (2019).

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