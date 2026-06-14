Definidos los primeros resultados de los grupos en el Mundial

Resumen de la primera jornada de los grupos B, C, D y E del Mundial, con empates, sorpresas y goleadas. Catar y Suiza igualaron, Brasil y Marruecos empataron, Escocia ganó, Australia derrotó a Turquía y Alemania goleó a Curazao.

La primera jornada del Mundial dejó emociones y sorpresas en los grupos B, C, D y E, con resultados que comienzan a definir el camino de las selecciones.

En el Grupo B, Catar y Suiza igualaron 1-1 en un partido muy disputado. Catar sorprendió al ponerse arriba en el marcador con un gol tempranero, pero Suiza reaccionó y logró el empate en la segunda mitad. Con este resultado, ambos equipos suman un punto, mientras que el resto de la zona aún no ha debutado. Por su parte, el Grupo C vivió el debut de Brasil, que no pudo pasar del empate 1-1 frente a Marruecos.

Brasil dominó la posesión pero careció de profundidad, y Marruecos aprovechó un contragolpe para empatar. En el mismo grupo, Escocia logró una sufrida victoria por 1-0 ante Haití, con un gol de penalti en el tiempo de descuento. Este triunfo coloca a Escocia como líder del grupo con tres puntos, mientras que Brasil y Marruecos suman uno cada uno. El Grupo D fue escenario de la gran sorpresa de la jornada: Australia derrotó 2-0 a Turquía, rompiendo todos los pronósticos.

Australia mostró un juego sólido y efectivo, con goles en ambos tiempos. Este resultado coloca a Australia en la cima del grupo junto a Estados Unidos, que también ganó su partido. Ambos suman tres puntos, mientras que Turquía y Paraguay se quedan sin unidades. El Grupo E comenzó con una goleada contundente de Alemania sobre Curazao por 7-1.

Alemania mostró su poderío ofensivo desde el inicio, con una actuación arrolladora. Curazao logró un gol de honor pero no pudo frenar el vendaval alemán. Este partido deja a Alemania como líder del grupo con tres puntos y una diferencia de gol de +6. El segundo encuentro del Grupo E lo protagonizarán Costa de Marfil y Ecuador, que disputarán su partido desde las 6:00 de la tarde.

Este encuentro se podrá seguir en vivo a través de múltiples plataformas como DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DIRECTV 4K, Disney+ Premium y DAZN. Ambos equipos buscarán sumar puntos para no quedarse atrás en la lucha por la clasificación. La próxima jornada del Grupo E se jugará el sábado 20 de junio. Costa de Marfil se enfrentará a Alemania en un partido que promete ser muy reñido, mientras que Ecuador jugará contra Curazao desde las 7:00 de la noche.

Estos encuentros serán cruciales para definir el rumbo del grupo. La tabla del Grupo E, tras la primera jornada, muestra a Alemania en lo más alto con tres puntos, seguido de Costa de Marfil y Ecuador que aún no han debutado, y Curazao en el último lugar sin puntos. La competencia es intensa y cada partido cuenta en este Mundial que ya muestra su cara de emoción y sorpresas.

Los aficionados esperan con ansias los próximos partidos para ver cómo evolucionan estos grupos y qué selecciones logran avanzar a la siguiente fase





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