Deicy Jiménez citada ante la Corte Suprema por caso de supuestos sexocontratos con Petro

La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia convocó a Deicy Jiménez para el 10 de noviembre en la investigación sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales con el expresidente Gustavo Petro.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha emitido una citación formal para que Deicy Jiménez comparezca el martes 10 de noviembre. Este nuevo llamado judicial busca profundizar en las investigaciones sobre la presunta red de instrumentalización sexual vinculada al expresidente Gustavo Petro. La acusadora principal sostiene haber recibido contratos estatales a cambio de mantener relaciones íntimas con el antiguo mandatario.

Novedades sobre la comparecencia y extracción forense

La fecha de la nueva audiencia se estableció tras el incumplimiento de la citación original programada para el 3 de noviembre. El anterior retiro de Deicy Jiménez se debió a la renuncia de su defensa legal por parte de Felipe Caballero, quien alegó motivos de seguridad para dejar el caso. Este abogado había asumido la representación jurídica apenas días antes de la comparecencia del 29 de octubre ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

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Durante aquella primera diligencia, que se prolongó por cerca de tres horas y media, la mujer ratificó sus señalamientos y entregó su teléfono celular para ser examinado por la Policía Judicial. El objetivo específico de la asistencia programada para el 10 de noviembre es la extracción forense de la información en su dispositivo móvil, ordenada expresamente por la Sala de Instrucción. No se le tomarán declaraciones bajo juramento ni se permitirán entrevistas adicionales relacionadas con los hechos.

Desarrollos recientes y evidencia audiovisual

El caso ha experimentado un intenso desarrollo mediático esta semana con la aparición de nuevos elementos de prueba. El miércoles se divulgó un video de 55 segundos donde se observa al expresidente Gustavo Petro besando a Deicy Jiménez. Como respuesta inmediata a esta revelación, la denunciante procedió a entregar su celular para realizar una copia espejo de todos sus archivos digitales ante la Fiscalía.

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Por su parte, Gustavo Petro ha negado rotundamente en sus redes sociales el uso de contratos del Estado para obtener favores sexuales. Él afirmó que las mujeres que trabajaron en su gobierno llegaron por su capacidad y esfuerzo, rechazando la idea de que su nombre se manche mediante este tipo de ataques. El abogado de Petro, Alejandro Carranza, ha solicitado que todas las pruebas sean sometidas a verificaciones técnicas rigurosas para establecer su autenticidad, origen y contexto exacto.

Investigación sobre nexos con el Ministerio de Salud

La Procuraduría ha citado a declarar a Deicy Jiménez por las denuncias contra el expresidente en el marco del escándalo de los supuestos sexocontratos. Las autoridades judiciales investigan si la denunciante cumplió roles reales en el Estado durante la administración pasada. Para ello, se espera que la Corte Suprema de Justicia cite a exaltos funcionarios del Gobierno Petro para aclarar posibles nexos entre el exsenador y la mujer.

El Ministerio de Salud ha emitido un comunicado detallado publicado el 5 de noviembre respecto a la situación de Jiménez. La entidad señala que el Hospital San Juan de Dios recibió su hoja de vida el 27 de julio de 2026 para una vacante de auxiliar administrativa. Aunque el documento fue recibido, la entidad confirmó que no se avanzó en el proceso de selección. La mención del Ministerio de Salud se relaciona con que el currículo de la joven pasó por esta institución hospitalaria.

Contratos con el Ministerio del Interior y consecuencias

La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, reveló un mensaje donde el exjefe de Estado le solicitaba mantener contratada a Deicy Jiménez en dicha cartera. Esta conversación ocurrió el 12 de diciembre de 2025, fecha en que Rodríguez informó sobre la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar que recibiría el 17 de diciembre de 2025. Jiménez ya contaba con un contrato en ejecución por $11 millones con el Ministerio del Interior, firmado en agosto de 2025 y vigente hasta el 31 de diciembre de ese año.

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Según el Portal Anticorrupción, la denunciante mantiene un contrato vigente hasta diciembre con esa misma cartera por un valor total de $30 millones. Esto implica una asignación mensual de alrededor de 2'600.000 pesos. Además, el alto tribunal solicitará citar a otros funcionarios como Armando Benedetti y Guillermo Alfonso Jaramillo. La instrucción de mantener a Jiménez en el equipo se cumplió efectivamente, consolidando la línea de investigación sobre los supuestos favores a cambio de empleos.