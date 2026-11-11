Deicy Jiménez confirma supuestos contratos sexuales con Gustavo Petro

La exagente Deicy Jiménez afirma haber recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales del presidente Gustavo Petro, generando investigaciones.

Deicy Jiménez, exagente de la vieja guardia de la campaña de Gustavo Petro, afirmó que obtuvo contratos del Estado a cambio de favores sexuales con el mandatario. Las declaraciones, hechas el 20 de octubre, acusan a Petro de contratarla en tres entidades públicas durante su mandato presidencial.

Detalle de los contratos reclamados

El informe de contratos públicos identifica diez acuerdos firmados por Jiménez. Siete de ellos pertenecen al Senado de la República, donde la mujer supuestamente trabajó cuando María José Pizarro era primera vicepresidenta. Dos contratos se canalizaron al Ministerio del Interior y uno fue registrado en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

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El más controversial es el contrato con el Ministerio del Interior, firmado en enero de 2026, que asciende a $30,4 millones. Se dice que el expresidente solicitó a la entonces directora del Departamento de Planificación Regional, Angie Rodríguez, que mantuviera a Jiménez vinculada a la cartera.

Respuesta de Gustavo Petro

Petro ha intentado descartar la acusación diciendo que nadie debe opinar sobre su vida privada y negando haber visto a Deicy durante su periodo de presidencia. En un comunicado publicado el 19 de noviembre, el exmandatario declaró: Jamás vi a Deicy siendo presidente de la República. Jamás he pensado en cambiar de sexo por contratos. Estoy tranquilo y voy a salir a la marcha el 19 de noviembre contra los impuestos a la comida y la destrucción del ingreso de las familias.

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El mandatario sostiene que las mujeres que empleó durante su administración lo hicieron por sus capacidades, y que nunca utilizó contratos estatales para obtener favores de nadie. Estas declaraciones contrastan con los registros de contratación, que muestran múltiples vínculos con la exagente.

Investigaciones y medidas judiciales

El caso ya se encuentra bajo el escrutinio de la Fiscalía y de la Procuraduría, que han abierto investigaciones para determinar si existió un intercambio de contratos públicos por favores sexuales y si funcionarios estuvieron implicados en dicho esquema.

La Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial a la Secretaría del Senado con el objetivo de obtener información sobre los contratos de Jiménez, las condiciones de su vinculación y el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Implicaciones para la administración de Petro

Si las acusaciones resultan comprobadas, podrían generar un debate sobre la ética y la transparencia en la administración de Petro. Además, el caso podría provocar repercusiones en las próximas elecciones presidenciales, donde la moralidad de los candidatos será un tema central.

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Los ciudadanos colombianos, quienes apoyaron a la expresidenta en su campaña, deberán decidir si la obra de Petro se rinde y si la gestión que prometió, seguirá firme frente a este nuevo traspié.