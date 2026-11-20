Deicy Jiménez afirma que no retrocederá ante la justicia. La Fiscalía reprogramó su declaración para el 1 de diciembre tras la controversia por los supuestos sexocontratos con Gustavo Petro.

Deicy Jiménez ha emitido un nuevo comunicado público para reiterar su compromiso con la proceso judicial que la enfrenta al expresidente Gustavo Petro. La denunciante confirmó su determinación de no huir de la autoridad y de enfrentar las consecuencias legales derivadas de sus acusaciones sobre presuntos favores sexuales a cambio de contratos estatales. Jiménez aclaró que su decisión de denunciar no fue improvisada, sino el resultado de una evaluación consciente de los riesgos personales y profesionales que implicaba hacer pública la verdad.

Confusión sobre la citación de la Fiscalía para noviembre

La denunciante desmintió inicialmente la existencia de una notificación oficial para presentarse ante la Fiscalía el viernes 20 de noviembre. Jiménez y su abogada, Dina Luz Malo Andrade, aseguraron que no habían recibido ningún documento formal y que tuvieron conocimiento de la supuesta fecha exclusivamente a través de los medios de comunicación. Este hecho generó preocupación sobre la transparencia en la comunicación institucional, argumentando que las partes involucradas deberían ser notificadas directamente antes que la prensa.

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La defensa de Jiménez criticó el hecho de que los medios de comunicación conocieran los detalles de las diligencias judiciales antes que las propias partes involucradas. Esta situación obligó a la Fiscalía a intervenir y clarificar el estatus de la convocatoria, evidenciando discrepancias en la gestión de las fechas procesales que habían sido difundidas inicialmente.

Reprogramación de la declaración y postura oficial

Tras la controversia mediática, la Fiscalía General de la Nación confirmó la recepción de los soportes documentales presentados por la abogada de la denunciante. Como resultado de esta validación, se procedió a reprogramar la declaración de Deicy Jiménez. La nueva cita para rendir su testimonio fue fijada para el próximo 1 de diciembre, a las 9:00 de la mañana. Esta resolución busca garantizar que la comparecencia se realice bajo condiciones formales adecuadas, atendiendo las solicitudes de la defensa.

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Jiménez manifestó su disposición total para continuar suministrando información a las autoridades competentes. La mujer afirmó en su pronunciamiento que no tiene miedo y que seguirá dando la cara ante las acusaciones, reafirmando su confianza en que la justicia llegará al fondo de los hechos para esclarecer la verdad sobre los eventos denunciados.

Defensa de Petro y revelaciones sobre contratos

El expresidente Gustavo Petro ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que nunca sostuvo encuentros personales con Jiménez durante su mandato. No obstante, Petro reconoció haber visitado un estudio webcam en la localidad de Suba en Bogotá, lugar donde trabajaba la denunciante. Según su versión, esta experiencia lo impactó por las condiciones laborales y lo llevó a aconsejarle a Jiménez buscar un empleo formal en el Congreso de la República, alineado con sus estudios.

La investigación se centra en documentos que vinculan a Petro con la renovación de contratos de Jiménez. Se ha divulgado una conversación de diciembre de 2025 entre Petro y Angie Rodríguez, directora del Dapre, donde el expresidente solicitó mantener el contrato de Jiménez en el Ministerio del Interior. Este contrato, firmado en agosto de 2025, tenía un valor de 11 millones de pesos. Posteriormente, el 23 de enero de 2026, se suscribió un nuevo contrato por 30 millones de pesos, montos que la fiscalía está investigando para determinar si hubo un intercambio ilegal.

Jiménez ha exigido que el país reciba respuestas concretas y no evasivas. Ha señalado que la justicia debe determinar si existió un patrón sistemático de contratación de mujeres a cambio de favores sexuales durante el gobierno anterior. Su mensaje final enfatiza que la justicia debe llegar hasta sus últimas consecuencias para esclarecer las condiciones en las que se gobernó el país y restaurar la verdad pública.