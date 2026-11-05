Deicy Jiménez denuncia a Gustavo Petro por contratos públicos

La denunciante Deicy Jiménez afirma haber recibido contratos públicos a cambio de servicios íntimos con Gustavo Petro, quien niega las acusaciones.

Deicy Jiménez, una mujer de 26 años de edad, ha publicado una grabación de audio de 54 segundos que muestra una conversación íntima con el exmandatario Gustavo Petro. Esta evidencia digital fue presentada como prueba principal para sustentar sus serias afirmaciones sobre irregularidades contractuales.

Denuncias de contratos por servicios íntimos

Deicy Jiménez sostiene haber recibido vinculaciones contractuales en el sector público durante un periodo de cinco años. Este período inició cuando Gustavo Petro era senador de la República y continuó durante su mandato presidencial.

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La denunciante afirma que estos acuerdos incluyeron servicios sexuales y personales a cambio de favores estatales. Las vinculaciones señaladas por la mujer incluyen apoyos en el Senado de la República en 2023.

Esos apoyos ocurrieron durante la vicepresidencia de María José Pizarro en Colombia. También se mencionan vínculos en la Superintendencia de Vigilancia en 2025 y en el Ministerio del Interior entre 2025 y 2026.

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El Ministerio del Interior estuvo bajo la dirección de Armando Benedetti en ese lapso temporal. Deicy Jiménez afirmó que habría más casos no especificados de este tipo de prácticas dentro de la administración.

Respuesta de Gustavo Petro ante las acusaciones

Gustavo Petro rechazó las acusaciones de corrupción en el manejo de la contratación del Estado públicamente. El expresidente aseguró que defenderá su posición ante los tribunales con la verdad como única base de su defensa.

Se manifestó a través de la red social X sosteniendo que no reconoce la validez de las pruebas presentadas. El video no ha sido examinada por ningún perito ni valorada por un juez competente en este momento.

Gustavo Petro remarcó que las mujeres que laboraron en su gobierno lo hicieron por su capacidad y esfuerzo profesional. Solicitó que no se afecte su buen nombre dentro del debate político actual en Colombia.

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Proceso legal y protección de testigos

Las denuncias han abierto diversos frentes en los organismos de investigación del Estado colombiano. Deicy Jiménez ya presentó su declaración previa ante las autoridades competentes para formalizar el proceso.

Diana Luz Malo Andrade confirmó que el video será entregado formalmente a las autoridades. Este paso ocurre luego de que su anterior abogado, Felipe Caballero, renunciara por motivos de seguridad personal.

Gustavo Petro cuestionó que el material íntimo sea reproducido mediáticamente como una cortina de humo. Señaló que esto distrae la atención frente a la discusión de otros temas de interés nacional.

Tanto la denunciante como Petro han instado a las autoridades a garantizar la protección de las partes. Es crucial asegurar la seguridad de los testigos que participan en este proceso judicial en curso.