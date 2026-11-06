Deicy Jiménez denuncia red de contratos por vínculos con Petro ante la Fiscalía

Deicy Jiménez compareció 15 horas con la Fiscalía para denunciar supuesta red de contratos del expresidente Gustavo Petro basada en relaciones sexuales.

Deicy Jiménez permaneció durante 15 horas y 45 minutos en una diligencia ante la Fiscalía, un evento que marca un punto de inflexión en las investigaciones sobre el expresidente Gustavo Petro. La comparecencia se enmarca dentro de las graves denuncias presentadas contra Petro, quien está acusado de aprovecharse de su posición de poder para otorgar contratos a mujeres con las que mantenía vínculos sexuales.

Duración y Propósito de la Comparecencia

La cifra específica de 15 horas y 45 minutos refleja la extensión y complejidad de la sesión con el ente acusador. Tras finalizar su participación en la Fiscalía, Deicy Jiménez salió del edificio y publicó un mensaje en redes sociales para aclarar el objetivo de su visita. En su declaración, hizo un llamado directo a la opinión pública para no desviar el tema hacia la vida sexual de Petro, sino que se centren en los hechos y en la red de contratos de la cual decidió no ser parte.

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La Verdad Detrás de la Denuncia

En su publicación, Deicy Jiménez enfatizó que la verdad que merece ser denunciada trasciende el escándalo personal. Aseguró que, desde el día en que dijo no, sabía que tenía la obligación de denunciar, pero se preguntó cómo hacerlo cuando no existían garantías ni condiciones para hablar sin miedo. Explicó que hoy está dando la cara y cumpliendo con su deber, motivada por el amor a Colombia, aun sabiendo las implicaciones de este paso.

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Contexto de las Acusaciones contra Petro

Las denuncias contra Gustavo Petro apuntan al uso indebido del poder estatal para beneficiar a mujeres con las que el expresidente tenía relaciones. La estructura acusada incluye una red de contratos públicos que presumiblemente se otorgaron a cambio de estos vínculos. La intervención de Deicy Jiménez sirve para corroborar los mecanismos mediante los cuales se supuestamente operó esta red, proporcionando detalles directos sobre la presión y la dinámica de poder descrita.

Impacto Real y Próximos Pasos

La presencia de Deicy Jiménez en la Fiscalía tiene un impacto directo en la construcción de las pruebas para las investigaciones futuras. Su testimonio busca establecer las conexiones concretas entre los contratos otorgados y las relaciones personales, proporcionando un testimonio directo sobre la coerción o las dinámicas de poder. Se espera que esta diligencia ayude a esclarecer la veracidad de las acusaciones y determine las responsabilidades penales correspondientes en el caso.