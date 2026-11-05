Deicy Jiménez presenta video y cambia de abogado en denuncia contra Gustavo Petro

Deicy Jiménez publica video y cambia de defensa tras las acusaciones de sexo contratos contra Gustavo Petro. Nuevos detalles sobre el caso judicial.

Deicy Jiménez publicó el miércoles por la noche un video en Instagram que muestra un encuentro con el expresidente Gustavo Petro. La mujer, quien ha denunciado presuntos pagos de servicios sexuales mediante contratos estatales, afirmó que el material prueba la veracidad de sus acusaciones. En su publicación, expresó confianza en la justicia colombiana y solicitó protección para su familia.

Cambio en la representación legal del caso

La difusión del material occurred un día después de que el abogado Andrés Felipe Caballero anunciara su renuncia a la representación jurídica de Deicy Jiménez. Caballero justificó su salida por motivos de seguridad personal. Tras esta renuncia, la defensa del caso quedó a cargo de la abogada Dina Luz Malo, quien asumió públicamente el caso el jueves 5 de noviembre. Malo denunció que su nueva clienta está siendo perseguida y anunció que pondrá el video a disposición de las autoridades judiciales para su examen.

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Cronología de las acusaciones y primeros contactos

El origen de estas denuncias se remonta al domingo 25 de octubre de 2026, fecha en la que la revista Semana publicó una entrevista exclusiva de Deicy Jiménez con la periodista Vicky Dávila. En la conversación, Jiménez relató que conoció a Gustavo Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una página de citas para adultos. Según su versión, el entonces congresista apareció como un cliente más en dicha plataforma digital.

Jiménez afirmó que Petro no se presentó con su nombre real inicialmente. Aproximadamente un mes después del primer contacto virtual, ambas partes se encontraron personalmente en un hotel de Cali. Posteriormente, la mujer se trasladó a Bogotá y comenzó a trabajar en el Senado, manteniendo el vínculo con el expresidente. En la entrevista, señaló haber recibido contratos en entidades estatales como el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

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Negativas de Petro y críticas a la prueba

El domingo 25 de octubre, Gustavo Petro publicó un comunicado de dos páginas en su cuenta de X para negar las acusaciones. El expresidente afirmó: "Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante". Además, aseguró que nunca había sometido a una mujer ni cometido delitos en sus relaciones personales. Petro atribuyó las acusaciones a una operación política dirigida contra él, señalando al Gobierno de Abelardo De la Espriella como responsable.

Entre las primeras voces en cuestionar la prueba presentada por Deicy Jiménez se encuentra María Paula Fonseca Gómez, exsubgerente de RTVC en el gobierno de Petro. Fonseca sostuvo a través de su cuenta en X que el video únicamente permitiría establecer la existencia de una relación afectiva entre un hombre y una mujer. Según su argumento, el material no demostraría que se hubieran realizado pagos por servicios sexuales a través de contratos públicos.

Avances judiciales y próxima actuación legal

El caso ingresó en una nueva etapa después de que Deicy Jiménez rindiera declaración ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el jueves 29 de octubre de 2026. La abogada Dina Luz Malo informó que el video será entregado oficialmente a las autoridades el jueves 5 de noviembre. Este paso busca incorporar el material dentro de las actuaciones judiciales en curso. La situación se mantiene en un contexto de alta tensión política y seguridad para las partes involucradas.

Jiménez también habló de una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres que fueron contratadas de la misma manera. La defensa actualizada reafirma la intención de continuar con el proceso legal mediante la presentación de pruebas documentales y testimonios. La sociedad colombiana espera las determinaciones que surjan del análisis forense del video y las declaraciones proporcionadas ante la alta corte.