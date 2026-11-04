Deicy Jiménez renuncia a su defensa legal y aplaza declaración ante Fiscalía

Felipe Caballero abandona la defensa de Deicy Jiménez por seguridad, lo que retrasa su comparecencia. La Corte Suprema investigará presuntas cuotas sexuales en el Gobierno Petro.

Deicy Jiménez se encuentra actualmente sin representación legal y ha pospuesto su declaración ante la Fiscalía General de la Nación. Este cambio ocurre menos de una semana antes de su comparecencia programada ante la Corte Suprema de Justicia, en medio de la intensa controversia generada por sus acusaciones sobre presuntas cuotas sexuales en el Gobierno Petro.

Felipe Caballero, el abogado que asumía la defensa de Jiménez, ha renunciado a su cargo por motivos de seguridad. Esta renuncia tiene como consecuencia inmediata que la mujer no podrá realizar su intervención ante las autoridades judiciales el martes que se había previsto, dejando en suspenso una de las etapas clave de este escándalo político.

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Antecedentes del caso ante la Corte Suprema

Felipe Caballero había asumido la representación legal de Jiménez apenas días antes de su primera comparecencia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Este evento histórico tuvo lugar el pasado 29 de octubre, una fecha crucial que marcó el inicio formal de las investigaciones contra el expresidente Gustavo Petro.

Durante aquella diligencia, que se extendió durante cerca de tres horas y media, Deicy Jiménez ratificó firmemente sus señalamientos iniciales. Además, se comprometió a entregar su teléfono celular personal para que la Policía Judicial examinara la información que contendría elementos de prueba vitales para el caso.

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Estructura de las denuncias y supuesta red

Las denuncias presentadas por Deicy Jiménez apuntan directamente a una supuesta red de influencia dentro del poder ejecutivo. En esta trama, mujeres habrían recibido contratos estatales a cambio de sostener encuentros íntimos con el entonces presidente de la República, Gustavo Petro.

Jiménez afirmó con claridad que entre 30 y 40 personas podrían haber estado involucradas en situaciones similares a la suya. Esta cifra sugiere una extensión considerable del presunto mecanismo de corrupción, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones y el interés de las autoridades en desentrañar la verdad.

Implicaciones legales y próximos pasos

La ausencia de Felipe Caballero complica significativamente la estrategia legal de Deicy Jiménez. Al renunciar por motivos de seguridad, el abogado ha puesto en evidencia los riesgos que enfrentan quienes participan en casos de alta sensibilidad política en Colombia.

La Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia deberán ahora gestionar esta nueva circunstancia sin demorar el proceso penal en su totalidad. La comunidad internacional y los medios de comunicación observan con atención cómo evolucionará este caso que ha sacudido los cimientos de la política colombiana reciente.