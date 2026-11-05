Deicy Jiménez y Gustavo Petro: La disputa legal por el video y los contratos estatales

Deicy Jiménez entrega grabaciones a la Fiscalía bajo custodia de Dina Luz Malo Andrade. Gustavo Petro niega corrupción. Análisis legal sobre interés indebido y cohecho en el escándalo colombiano.

La colombiana Deicy Jiménez ha publicado un video explícito con el expresidente Gustavo Petro como parte fundamental de sus acusaciones públicas. Ella afirma que el líder político gestionó contratos con el Estado a cambio de favores sexuales, marcando un giro dramático en la controversia política actual. Este material audiovisual se presenta como la primera evidencia tangible para respaldar sus declaraciones ante la opinión pública nacional.

Publicación del video y respuesta inmediata de Petro

El clip muestra a Deicy Jiménez abrazando y besando al expresidente dentro de una habitación privada, generando una intensa controversia mediática al instante. En sus redes sociales, la acusadora afirmó que publica este material para probar la veracidad de sus declaraciones y exigió justicia sin represalias contra su familia. Petro reaccionó horas después, sosteniendo que la grabación no demuestra corrupción ni el uso de recursos públicos para mantener estos encuentros privados.

Also read Deicy Jiménez publica video que presenta como prueba contra Gustavo Petro

Defensa legal y presentación de pruebas a la Fiscalía

La abogada Dina Luz Malo Andrade asumió la representación jurídica de Jiménez después de que la mujer quedara sin apoderado legal anteriormente. Malo Andrade confirmó que el jueves presentará el video ante las autoridades competentes para su incorporación formal a la investigación oficial. La jurista denunció también que su cliente ha sufrido seguimientos físicos y amenazas graves en los últimos días.

Denuncia de amenazas y medidas de protección urgentes

Se registró que el pasado 3 de noviembre varias personas fotografiaron a Jiménez mientras realizaba actividades cotidianas y luego difundieron esas imágenes públicamente. Debido a esta escalada de hostigamiento, la defensa solicitó a la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección adoptar medidas de seguridad inmediatas. El objetivo central es garantizar la integridad física de la acusada y proteger a sus seres queridos de posibles represalias violentas.

Advertisement

Delitos de interés indebido en la contratación estatal

Las acusaciones de Jiménez abren un escenario jurídico complejo relacionado con el presunto uso de la contratación estatal para obtener beneficios particulares. Si las autoridades encuentran elementos que respalden la versión de Jiménez, se podría configurar el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Este tipo de sanción ocurre cuando un servidor público interviene en un contrato en beneficio propio o de terceros por razón de su cargo.

Análisis de cohecho y requisitos legales en los contratos

Otro delito potencialmente investigado es el cohecho, que implica la aceptación de dinero u otras utilidades por actuaciones funcionales contrarias a los deberes públicos. Los investigadores deberán demostrar que existió un beneficio indebido relacionado directamente con una actuación funcional del expresidente. También se examinaría si hubo contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales en los procesos de contratación pública.