Dejación de armas de las Farc: Legado y desafíos tras diez años de paz

Diez años después del acuerdo, la dejación de armas de las Farc se reconoce como el mayor acierto del proceso de paz, aunque persisten graves vacíos en la seguridad de los excombatientes.

Diez años después de la firma histórica, la dejación de armas de las Farc sigue consolidándose como el pilar fundamental y el mayor logro indiscutible del proceso de construcción de paz en Colombia. Este acto simbólico y material representó el fin definitivo de décadas de violencia armada y sentó las bases para la transición política de la antigua guerrilla.

La desmovilización de más de 14.000 combatientes

El proceso de reintegración y la entrega definitiva de arsenales permitieron la desmovilización formal de más de 14.000 hombres y mujeres pertenecientes a las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Esta cifra masiva de excombatientes abandonó las armas y la vida en el monte, marcando un hito único en la historia del conflicto armado en el continente americano.

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La escena más emblemática de este acuerdo fue la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, llevada a cabo por el expresidente Juan Manuel Santos y el entonces máximo comandante de la guerrilla, Rodrigo Londoño. La imagen de la firma con un lapicero en forma de bala quedó grabada en la memoria nacional como el símbolo de un nuevo comienzo.

Sin embargo, la trayectoria hacia este momento no estuvo exenta de riesgos y vacilaciones. Las negociaciones, que se desarrollaron entre junio de 2014 y agosto de 2016, enfrentaron obstáculos severos. En ese período, el gobierno colombiano y la guerrilla debieron abordar temas complejos que terminaron condensados en lo que hoy se conoce como el punto tres del Acuerdo Final.

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Los riesgos y la estructura de las negociaciones

La estrategia negociadora se basó en una instrucción clara: no habría paz sin un cese al fuego bilateral y definitivo. Este mandato fue el motor de los encuentros clandestinos, las cartas secretas y las reuniones tensas que caracterizaron la antesala del acuerdo. El objetivo era garantizar que la desmovilización no fuera una ilusión, sino una realidad verificable.

El expresidente Juan Manuel Santos detalló públicamente en julio de 2015 que el proceso era serio y responsable, el más avanzado hasta la fecha. Para entonces, ya se habían definido planes en una subcomisión especializada para llegar a la firma sin demoras, asegurando que la dejación de armas fuera un paso ineludible.

Una innovación clave fue la creación de una subcomisión con verificación internacional. Esta fórmula permitió que los mandos máximos de la antigua guerrilla dialogaran directamente con oficiales militares en servicio activo. Un grupo de 13 oficiales de la fuerza pública se reunió con los sectores más guerreristas de las Farc para asegurar la credibilidad del proceso.

El surgimiento de las disidencias y la crisis de seguridad

A pesar del éxito en la desmovilización masiva, el mayor defecto del proceso ha sido la falta de garantías de seguridad efectivas para los firmantes y excombatientes. Esta vulnerabilidad permitió el nacimiento temprano de las primeras disidencias antes incluso de la firma final del tratado.

En julio de 2016, Néstor Gregorio Vera, conocido como Iván Mordisco, anunció públicamente su salida de las negociaciones en La Habana. Este grupo de combatientes se negó a aceptar la desmovilización y la dejación de armas como condiciones para la paz, marcando el inicio de la fractura interna.

Paralelamente, se gestaba otra disidencia significativa liderada por Iván Márquez, conocida como la Segunda Marquetalia. Este grupo de excombatientes rearmados fue confirmado oficialmente en agosto de 2019 mediante la difusión de un video, donde figuras como alias El Paisa anunciaron su regreso a la actividad armada.

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El legado militar y político de las disidencias actuales

En la actualidad, las disidencias de las Farc han evolucionado hacia grupos armados robustos con una significativa capacidad militar y un amplio control territorial en zonas remotas del país. Estas facciones que rompieron con el acuerdo continúan operando con estructuras organizativas similares a las de su origen.

Se estima que estas disidencias suman actualmente más de 10.000 integrantes activos. Esta cifra representa un desafío permanente para el Estado colombiano y para la implementación plena de la paz, ya que demuestra la incapacidad parcial del gobierno para contener el rearme de sectores significativos de la exguerrilla.

La pérdida de personería jurídica de los partidos políticos derivados del acuerdo, como Comunes, ha exacerbado los rezagos en la implementación integral del Acuerdo de Paz. Esta situación política debilita aún más las estructuras civiles creadas para apoyar la reintegración de los excombatientes.

A pesar de estos graves desafíos de seguridad y la persistencia de grupos disidentes, el punto tres del Acuerdo Final mantiene su reconocimiento como uno de los mayores aciertos en la historia del conflicto. La dejación de armas demostró la viabilidad de un fin negociado a la guerra, aunque su legado está ahora marcado por la lucha contra la recurrencia de la violencia.

La implementación lenta y fragmentada de las garantías de seguridad amenaza con erosionar décadas de esfuerzo diplomático. Mientras el Estado intenta combatir a las nuevas facciones armadas, los sectores que sí lograron reintegrarse enfrentan condiciones de vulnerabilidad extrema, cuestionando la sostenibilidad del modelo de paz diseñado hace una década.