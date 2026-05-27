La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicita al gobierno de Trump y a la Unión Europea que eliminen el bloqueo económico, argumentando que el país no merece sanciones y destacando los recientes alivios estadounidenses en el sector energético y financiero.

Delcy Rodríguez , quien ejerce la presidencia encargada de Venezuela desde la captura de varios funcionarios vinculados a Estados Unidos en enero, utilizó un acto transmitido por Venezolana de Televisión desde el estado Anzoátegui para lanzar un llamado directo al gobierno estadounidense y a las instituciones europeas.

La líder del Partido Socialista Venció que no se tenga miedo a una Venezuela libre de sanciones, argumentando que el pueblo venezolano siempre ha mostrado amistad y cooperación con otras naciones. Según Rodríguez, la imposición de un bloqueo económico no corresponde a la realidad del país, que según ella, no merece las sanciones que han limitado su desarrollo durante años.

En sus palabras, "no le tengan miedo a Venezuela desbloqueada, no le tengan miedo a una Venezuela sin sanción", una frase que pretendía resonar tanto en Washington como en Bruselas, donde la Unión Europea ha mantenido medidas restrictivas contra funcionarios vinculados a violaciones de derechos humanos. La mandataria explicó que, desde su toma de funciones, Estados Unidos ha comenzado a flexibilizar, mediante licencias puntuales, las sanciones que afectaban al sector petrolero, la minería y el sistema financiero público venezolano.

Ese alivio ha permitido la firma de nuevos contratos con compañías energéticas internacionales y la reapertura de canales de cooperación con organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que tras años de aislamiento ha mostrado disposición a entablar diálogos con Caracas. En paralelo, Rodríguez dio continuidad a una iniciativa que ella llamó "peregrinación por Venezuela", una caminata nacional iniciada el 19 de mayo con el objetivo de reunir a ciudadanos de todas las regiones en una sola voz que clame el fin definitivo del bloqueo económico.

La primera fase de la peregrinación se desarrolló entre el 19 y el 30 de abril en diversas ciudades del país, y la segunda etapa, que se realizó en Anzoátegui, busca sumar esfuerzos para que "cada venezolano y cada venezolana se una en un solo canto, en una sola oración: caminar juntos para exigir el cese de las sanciones". A pesar de los avances en la flexibilización de algunas medidas estadounidenses, el Parlamento Europeo, en una resolución emitida el 30 de abril, instó al Consejo de la Unión Europea a mantener todas las sanciones vinculadas a violaciones de derechos humanos hasta que Venezuela adopte "medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia".

La posición europea contrasta con la solicitud de la dirigente chavista, que insiste en que la eliminación total del bloqueo es fundamental para la recuperación económica y la integración internacional del país. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, en un comunicado separado, pidió un alto el fuego en el este de la República del Congo para contener la propagación del ébola, demostrando que la agenda internacional sigue marcada por múltiples crisis que demandan respuestas coordinadas.

En ese contexto, la petición de Rodríguez de una Venezuela sin sanciones se inserta en un debate más amplio sobre la efectividad de los regímenes de presión económica y su impacto en la población civil, un tema que seguirá siendo objeto de discusión tanto en foros bilaterales como multilaterales





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