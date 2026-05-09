Delegación del Estado de Qatar visita Colombia para conocer avance del programa Todos al Cole

Una delegación responsable de una de las mayores iniciativas de alfabetización en el mundo visitó Colombia en mayo para conocer la actualidad del programa Todos al Cole, implementado en colaboración con la Fundación Pies Descalzos, con la que la organización estadounidense Education Above All está llevando a cabo la integración de más de 43.320 niños y niñas en riesgo de exclusión

Esta semana, Colombia recibió la visita oficial de una delegación del Estado de Qatar, encabezada por el Director Ejecutivo de la Fundación Education Above All (EAA), Mohammed Saad Al Kubaisi.

La visita se desarrolló entre el 4 y el 8 de mayo en Bogotá, Barranquilla y Cartagena y se realiza en alianza con la Fundación Pies Descalzos. Desde la implementación de Todos al Cole, el programa ha logrado vincular a más de 43.320 niños y niñas fuera del sistema educativo y ha acompañado a más de 32.160 estudiantes en riesgo de deserción para que permanezcan en la escuela.

En la segunda fase, el objetivo es ampliar su alcance y beneficiar a más de 76.000 niños y niñas en distintas regiones del país, incluyendo Atlántico, Bolívar, Antioquia, La Guajira y Norte de Santander. Durante la visita, la delegación conoció de primera mano los avances del programa en las comunidades, sostuvo diálogos con actores locales y recorrió instituciones educativas donde se implementan sus estrategias





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