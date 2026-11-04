Demócratas controlan Congreso tras victoria histórica en midterms

El Partido Demócrata recupera el Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato, marcando un fuerte rechazo a las políticas de Donald Trump.

El Partido Demócrata de Estados Unidos ha logrado una victoria electoral sin precedentes en las recientes elecciones de medio mandato celebradas este martes. Los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso estadounidense, resultando en la obtención del control total de ambas cámaras legislativas. Este triunfo histórico se consolida como un voto de condena directa hacia las políticas económicas implementadas por el presidente Donald Trump durante su gestión.

Control legislativo y reacciones inmediatas

La formación demócrata ha asegurado 435 escaños en la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata hasta esta noche, prometió a los estadounidenses que la ayuda está en camino tras este éxito. Schumer advirtió que la gente ha votado por cambio y que el partido cumplirá con su palabra, independientemente de las amenazas de veto ejecutivo por parte del presidente republicano.

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Impacto en el Partido Republicano

La derrota representa una crisis significativa para el Partido Republicano, que enfrenta sus dos últimos años de mandato debilitados. Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla, ironizó sobre el fracaso de su propio partido a pesar de entregar donaciones récord. En Florida, Byron Donalds sucedió a Ron DeSantis, consolidando el estado como bastión republicano en medio de la debacle general del partido.

Histórico ingreso musulmán al Senado

Michigan eligió al candidato Abdul El Sayed para el Senado, imponiéndose al aspirante republicano Mike Rogers. Con esta victoria, El Sayed se convierte en el primer miembro musulmán en ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos. Declara estar orgulloso y honrado de ser el senador electo del gran estado de Michigan, marcando un hito social y político importante.

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Posiciones internacionales ante el resultado

Líderes globales han reaccionado al nuevo escenario político. Mohamed Baqer Qalibaf afirmó que los resultados muestran un no a la guerra. El canciller francés Jean-Noël Barrot calificó el reconocimiento de la derrota por Trump como buena noticia para la democracia. El Kremlin espera que Trump continúe mediando en Ucrania pese al batacazo electoral republicano.

Diversidad y transición de poder

Cinco candidatos acompañarán a Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib en la Cámara de Representantes. Socialdemócratas de América celebraron más de 50 victorias que demuestran la viabilidad del socialismo. En Maine, la rival demócrata Troy Jackson venció a una legisladora republicana con más de 30 años de mandato, quien ofreció facilitar una transición sencilla con su equipo personal.