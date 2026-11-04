Demócratas recuperan el Congreso en elecciones de medio mandato 2025

El partido demócrata obtuvo el control del Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones del martes 03 de noviembre 2025, marcando un repudio masivo a la agenda de Donald Trump.

Los demócratas consolidaron su poder político en Estados Unidos al hacerse con el control del Congreso y de múltiples gobernaciones el martes 03 de noviembre en las elecciones de medio mandato, un resultado que refleja un claro repudio a la agenda de Donald Trump. Este victoria histórica está respaldada por cifras de votación récord que indican un cambio significativo en la dinámica electoral del país.

Participación masiva define el resultado

Los demócratas impulsaron la victoria gracias a una participación histórica en el sufragio. Se registró más de 61,7 millones de papeletas depositadas antes del martes 03 de noviembre, según el Election Lab de la Universidad de Florida. Esta cifra establece un récord para el voto anticipado en unas elecciones de medio mandato. El sufragio por correo es tradicionalmente más frecuente entre los demócratas que entre los republicanos. La alta participación de afroestadounidenses y jóvenes fue clave para la ola electoral. NPR reportó que estos grupos apoyan regularmente a los candidatos demócratas.

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Gastos millonarios de campaña

Las contiendas de este año tuvieron un valor récord de 11.900 millones de dólares en gastos. OpenSecrets, instancia no partidista, informó que esta cifra supera los 8.900 millones de 2022. Los llamados comités de acción política impulsaron el aumento en la recaudación de fondos. Elon Musk, aliado de Trump y hombre más rico del mundo, lideró inversiones externas. Estas inversiones favorecieron a los republicanos en unos 360 millones de dólares. Sin embargo, los candidatos demócratas fueron expertos en recaudar fondos propios. Gastaron 800 millones de dólares más que los republicanos. La Cámara de Representantes y el Senado gastaron 3.700 millones de dólares de fondos de campaña. Esta cifra es sin precedentes en la historia electoral reciente.

Victoria histórica en Texas

El candidato demócrata James Talarico rompió récords en Texas al amasar 145 millones de dólares. Superó en creces los 22 millones de dólares recabados por el republicano Ken Paxton. Paxton se vio forzado a apoyarse en grupos externos para financiar su campaña. Talarico obtuvo una arrolladora victoria para voltear un escaño en el Senado por Texas. Este logro no se veía desde 1988, un año antes del nacimiento del político. Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador republicano Greg Abbott. Abbott llevaba en el cargo desde 2015. El golpe fue doble para los republicanos en el estado.

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Avance demócrata en Kansas

La última vez que Kansas envió un demócrata al Senado fue hace 94 años. El martes 03 de noviembre, Adam Hamilton desbancó a su rival republicano Roger Marshall. Hamilton es pastor de una megaiglesia metodista. Hasta hace poco estaba registrado como republicano. Se convirtió en el primer demócrata en ganar una contienda por el Senado en este estado. La victoria llegó en un estado mayormente rural y conservador. El último demócrata ganó en 1932.

Derrota republicana en Carolina del Sur

Carolina del Sur desafió su historia política en estas elecciones. La senadora Darline Graham fue derrotada por la demócrata Annie Andrews. Graham había sido nombrada a principios de este año para ocupar el escaño de su difunto hermano, Lindsey Graham. Ningún demócrata de Carolina del Sur había sido elegido para el Senado desde 1998. Este resultado amplía el control demócrata en el Congreso y refleja un malestar generalizado.

Desafecto de votantes latinos y jóvenes

Los votantes latinos se alejaron drásticamente del presidente Donald Trump. NBC News mostró que respaldaron a los candidatos demócratas en una proporción de 62% frente a un 35% para los republicanos. Varios latinos expresaron enojo hacia Trump por sentirse traicionados. En 2016, los hispanos ayudaron a llevar a Trump al poder. En 2024, se inclinaron por la demócrata Kamala Harris por un margen estrecho. Pew Research reportó un 51% contra 48% en la elección presidencial. Los votantes jóvenes también se distanciaron de Trump. Las encuestas a pie de urna de NBC News mostraron un margen de 72% contra 25% para los demócratas. Este cambio es drástico respecto a 2024. Los jóvenes se dividieron entre Trump y Harris en esa ocasión.