La senadora Isabel Cristina Zuleta impulsa demanda contra el precandidato Andrés Felipe Tobón por un contrato académico con Eafit, iniciando un cruce público.

El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda de pérdida de investidura interpuesta por la senadora Isabel Cristina Zuleta, representante del Pacto Histórico, contra el concejal Andrés Felipe Tobón Villada. Esta acción legal busca inhabilitar a Tobón para la vida política al argumentar que la firma de un contrato con la Universidad Eafit viola las prohibiciones constitucionales para los cargos de elección popular.

Mecanismo Legal y Argumentos sobre el Contrato

La senadora Zuleta sostiene que las funciones del cargo de concejal le impiden firmar contratos con entidades privadas, generando un conflicto de intereses que amerita la pérdida de su curul. Según su postura, esta acción inicial crea una serie de inhabilidades automáticas que afectan su capacidad para continuar en la política.

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Por su parte, el concejal Andrés Felipe Tobón Villada defiende que el documento con la Universidad Eafit fue específicamente para impartir clases de cátedra, una actividad que la ley colombiana permite explícitamente. Tobón asegura que no existe ningún tipo de incompatibilidad real y que su labor docente se encuentra dentro de los márgenes legales establecidos.

El legislador califica como ridículas las sustentaciones de la demanda, destacando que congresistas, diputados y magistrados utilizan esta misma figura académica sin inconvenientes. Para él, la acción legal es un intento desesperado del Pacto Histórico por sacar del panorama al precandidato a la Alcaldía de Medellín.

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Cruce Público y Atribuciones Mutuas

El desacuerdo trascendió las instancias judiciales cuando Isabel Cristina Zuleta respondió con fuertes calificativos a las defensas de Tobón. La congresista antioqueña afirmó que el concejal está desesperado por los insultos debido a que el tribunal admitió su petición, y acusó al edil de mostrar un complejo de superioridad y masculinidad frágil.

Zuleta utilizó el término misógino para describir las declaraciones de Tobón contra ella, señalando que su odio y violencia hacia las mujeres que piensan distinto son evidentes. La senadora consideró que la demanda del tribunal encontró múltiples razones para proceder, validando su posición contra lo que describe como una agresión constante.

Andrés Felipe Tobón respondió reafirmando su intención de defenderse en derecho y entregar todas las pruebas al magistrado para demostrar su inocencia. Aseguró que las acusaciones no tienen sentido y que la ley permite claramente sus actividades docentes, rechazando la narrativa de que su contrato genera conflictos de interés.

Contexto Político e Impacto en Medellín

Este enfrentamiento se enmarca en una disputa más amplia en Antioquia, con antecedentes que incluyen la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí. En ese contexto, las posturas de ambos políticos fueron diametralmente opuestas, con Zuleta defendiendo procesos y Tobón criticando la ilegalidad percibida en las acciones de la senadora.

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La disputa tiene implicaciones directas en la carrera de Tobón hacia la Alcaldía de Medellín, ya que una sentencia de pérdida de investidura lo inhabilitaría para cargos públicos. El Tribunal Administrativo de Antioquia ahora evaluará la viabilidad de los argumentos presentados por la senadora Zuleta.

Mientras avanza el proceso judicial, los actores políticos mantienen sus posiciones firmes sin mostrar señales de negociación. La comunidad política observará con atención la resolución del caso, que podría establecer precedentes sobre la compatibilidad entre el ejercicio de cátedra universitaria y los cargos electivos en Colombia.