Demandas contra decreto que transfiere 25 billones de pesos a Colpensiones

El Consejo de Estado estudia dos demandas contra el decreto 0415 de 2026, que ordena el traslado acelerado de fondos de las AFP a Colpensiones, argumentando posibles ilegalidades e inconstitucionalidades.

El decreto 0415 de 2026, que ordena la transferencia acelerada de 25 billones de pesos provenientes de fondos privados a Colpensiones , involucrando a más de 120.000 personas que se acogieron a la 'ventana pensional', se enfrenta a dos demandas presentadas ante el Consejo de Estado.

Esta decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se mantuvo en preparación durante aproximadamente dos meses, ha generado sorpresa en diversos sectores. En esencia, el decreto permitiría la transferencia, en un plazo muy breve – 20 días para la mitad de los fondos y 10 días adicionales para el resto – de los ahorros y rendimientos acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a las arcas del Estado.

La principal preocupación, expresada por expertos y organismos de control, radica en que el decreto podría contradecir la reforma pensional aprobada en 2024. Dicha ley estipulaba que estos recursos debían ser administrados por un fondo autónomo bajo la supervisión del Banco de la República, y no directamente por el poder ejecutivo.

Además, existe la advertencia de que estos fondos podrían ser utilizados como una fuente adicional de gasto público en plena campaña electoral, lo que perjudicaría el ahorro pensional de los ciudadanos. La controversia se centra también en la interpretación del artículo 76 de la reforma, que creó la mencionada 'ventana pensional'.

Esta permitió, durante un período de dos años, que individuos con al menos 750 semanas cotizadas (mujeres) o 900 semanas (hombres), y que estuvieran a menos de diez años de su jubilación, pudieran cambiar de régimen sin necesidad de recurrir a acciones legales. Según los datos disponibles, aproximadamente 120.000 personas ya han aprovechado esta opción.

Este lunes, se hizo público que el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar admitió para su estudio la demanda interpuesta por Jesús Hernando Baena Álvarez contra el decreto gubernamental que ordena la transferencia de los 25 billones de pesos de las AFP a Colpensiones. Otra demanda fue presentada por el abogado Carlos Mario Salgado Morales, de la firma Spl Salgado & Salgado Abogados, y ha sido asignada al magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, de la Sección Segunda (Subsección A).

Salgado declaró a EL TIEMPO: “Hemos demandado este decreto porque lo consideramos ilegal e inconstitucional, ya que se basa en el artículo 76 de la reforma pensional. Sin embargo, al examinar uno de los párrafos de dicho artículo, se establece que esos recursos deben ser transferidos a Colpensiones únicamente para aquellos individuos que hayan cumplido con los requisitos para la pensión”.

El abogado argumentó que el Gobierno está confundiendo dos situaciones distintas: la transición de afiliados entre regímenes y la transferencia efectiva de recursos.

“Si bien estas personas han cambiado de régimen, esto no implica que deban recibir la transferencia de sus fondos, ya que estos recursos solo se transfieren cuando los individuos han cumplido con los requisitos para la pensión”, explicó. “Están mezclando elementos incompatibles… son dos cosas diferentes que el Gobierno intenta combinar para justificar este decreto, que consideramos ilegal e inconstitucional”, añadió.

La demanda también señala que, si el Gobierno consideraba necesaria la habilitación de este tipo de transferencias, debía haber presentado una reforma al Congreso, en lugar de hacerlo a través de un decreto.

“Se difuminan los límites entre el poder reglamentario y la función legislativa”, se afirma. Una demanda adicional fue presentada por Juan Esteban Aguirre Espinosa contra el Ministerio del Trabajo, y ha sido asignada al magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, también en la Sección Segunda. Actualmente, la decisión de admitir las demandas y la posible implementación de medidas cautelares que suspendan el decreto recae en el alto tribunal. Mientras tanto, el Gobierno podría tener acceso a estos recursos extraordinarios.

Si no se produce una suspensión en el corto plazo, el Ejecutivo dispondría de los 25 billones de pesos en un contexto de cuestionamientos sobre la gestión del gasto público y a pocas semanas de las elecciones. La situación plantea interrogantes sobre la legalidad y la constitucionalidad del decreto, así como sobre el destino final de estos recursos y su impacto en el sistema pensional colombiano.

La rapidez con la que se pretende realizar la transferencia de fondos también genera preocupación, ya que podría afectar la estabilidad financiera de las AFP y la confianza de los afiliados. El Consejo de Estado deberá analizar cuidadosamente los argumentos presentados por los demandantes y determinar si el decreto cumple con los requisitos legales y constitucionales. La decisión que tome el tribunal tendrá implicaciones significativas para el futuro del sistema pensional en Colombia y para la estabilidad económica del país.

La transparencia en el manejo de estos recursos y el respeto a la autonomía del Banco de la República son elementos clave para garantizar la sostenibilidad del sistema y la protección de los derechos de los pensionados





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