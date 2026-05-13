Demandas de energía en el Caribe colombiano afectan servicio eléctrico

Afinia, la empresa prestadora del servicio de energía en el Caribe colombiano, advirtió a sus usuarios de una sobrecarga en los circuitos debido al aumento de la demanda de energía en varias provincias del país. Afinia adelantará trabajos técnicos para garantizar la calidad y continuidad del servicio de energía, mientras la dirección marítima informa de un incremento significativo de las temperaturas en los próximos días.

Afinia , la empresa prestadora del servicio de energía en el Caribe colombiano, advirtió a los usuarios que experimenta una sobrecarga en los circuitos debido al aumento de la demanda de energía en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y los 11 municipios del sur del Magdalena.

Afinia adelantará trabajos técnicos permanentes para garantizar la calidad y continuidad del servicio de energía en la región. Estas acciones responden al crecimiento sostenido de la demanda energética, que registró un incremento del 7,9 % con respecto a febrero de 2025.

Además, durante abril se presentaron las demandas más altas en lo que va del año, asociadas a las altas temperaturas y al mayor uso de equipos de refrigeración, lo que afecta directamente el bolsillo de los usuarios y representa un riesgo para la operación debido a la sobrecarga en los circuitos de energía. Afinia aseguró que se encuentra fortaleciendo sus capacidades operativas y técnicas para responder de manera oportuna al comportamiento del sistema eléctrico, especialmente en temporadas de altas temperaturas y mayor exigencia sobre la infraestructura energética





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