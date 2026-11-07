Democracia en EE.UU.: Elecciones de Texas y Michigan validan instituciones ante intentos de Trump

James Talarico y Abdul Rahman Muhammad ganan en estados ganados por Trump, demostrando la solidez del sistema electoral estadounidense frente a presiones políticas.

En la noche del martes, el mapa político de Estados Unidos experimentó un cambio simbólico sin precedentes al observar la victoria de dos candidatos en estados que el expresidente Donald Trump había conquistado hace apenas dos años. En Austin, Texas, James Talarico, un seminarista presbiteriano de treinta y siete años, logró derrotar al candidato respaldado por Trump, mientras que en Detroit, Michigan, Abdul Rahman Muhammad, médico hijo de inmigrantes egipcios, se convirtió en el primer senador musulmán de la historia nacional.

La victoria teológica y la validación institucional

Estas elecciones en Texas y Michigan no solo representan un giro demográfico, sino una afirmación de que las instituciones democráticas estadounidenses permanecen robustas y operativas. El expresidente Donald Trump intentó durante dos años influir en el proceso electoral mediante órdenes ejecutivas, amenazas a funcionarios y redibujado de distritos, pero encontró resistencia en figuras clave. La vicegobernadora republicana de Utah, un juez de California y un juez de apelaciones nombrado por Trump mismo se negaron a facilitar cambios en las reglas.

Also read Departamento de Seguridad Nacional confirma continuidad en deportaciones tras elecciones

La resistencia fue coordinada y efectiva, demostrando que el sistema electoral es demasiado amplio para ser manipulado de manera centralizada. Como resumió CNN, el proceso es demasiado grande para trucarlo porque depende de la cooperación de cincuenta estados y diez mil condados. Amañar las elecciones exigiría doblegar a miles de personas con nombres y apellidos, cada una ejerciendo su función con autonomía. Esta descentralización es la principal barrera contra la autoritarismo.

Discursos sobre fe, identidad y lealtad constitucional

James Talarico construyó su carrera política combatiendo el uso político del cristianismo, calificando como profundamente anticristiana la ley que imponía los Diez Mandamientos en las aulas de Texas. Por su parte, Abdul Rahman Muhammad respondió con calma a las acusaciones de lealtad dividida. Cuando se le exigió repudiar a la Hermandad Musulmana, él concedió el repudio pero cuestionó la insinuación de que un musulmán pudiera tener una lealtad superior a la Constitución de los Estados Unidos.

Advertisement

En el escenario, Muhammad se presentó como siervo, reza diariamente y afirmó su amor por el país sin necesidad de demostrarlo. Estos discursos reflejan una democracia madura donde la fe mayoritaria se critica a sí misma y la fe minoritaria puede expresar su pertenencia sin barreras. La riqueza de la democracia no está únicamente en quién es elegido, sino en quién cuenta los votos y garantiza la legitimidad del proceso.

El papel de la desobediencia cívica ante la crisis política

El historiador Timothy Snyder describió este fenómeno como la no obediencia anticipada, una práctica crucial en tiempos de presión autoritaria. En esta noche electoral, ninguno de los funcionarios clave obedeció las presiones indebidas. Esta desobediencia cívica mantiene viva la pluralidad del país, permitiendo que personas de diversas creencias compitan en igualdad de condiciones. La legitimidad no la concede el perdedor, como indicó Trump al reconocer su derrota, sino que la producen quienes cuentan los votos, los jueces y la ciudadanía.

La posesión presidencial de enero marcará el cierre de este ciclo, pero la verdadera prueba de legitimidad ya ocurrió en las urnas. Muhammad cerró su discurso preguntándose dónde, si no en Estados Unidos, un médico llamado Abdul Rahman Muhammad podría llegar a ser senador. Esta pregunta no es un alarde, sino un recordatorio de que la oportunidad depende de la existencia de instituciones sólidas y de la voluntad de quienes las mantienen.

Lecciones globales para la integridad electoral

El contexto estadounidense tiene paralelos con otras naciones, como Colombia, donde en gobiernos anteriores el fraude se anunciaba antes del conteo de votos. Allí, cientos de miles de jurados sorteados cuentan a mano cada voto para garantizar la transparencia. El sitio donde alguien decide estar, más que la ubicación geográfica, determina la fortaleza de la democracia. En esta noche, muchas personas decidieron estar en el puesto correcto para proteger el proceso.

Advertisement

La victoria de Talarico y Muhammad en estados ganados por Trump demuestra que la diversidad religiosa y cultural puede prosperar dentro del marco constitucional. La democracia es rica cuando permite estas expresiones sin censura ni discriminación. El sistema electoral estadounidense, aunque imperfecto, ha resistido la presión de figuras poderosas que intentaron cambiar las reglas. La validación de los resultados depende de la integridad de cada actor involucrado en el conteo.