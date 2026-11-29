El doctor Denis Mukwege y la sobreviviente Ludirlena Pérez Carvajal comparten su experiencia en un evento en la Universidad Javeriana, destacando la necesidad de una reparación integral para las víctimas del conflicto armado en Colombia.

El doctor congolés Denis Mukwege y Ludirlena Pérez Carvajal se unieron en la Universidad Javeriana para visibilizar el dolor y la resistencia de las mujeres que han sufrido violencia sexual en Colombia. Este encuentro, convocado por la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP), las víctimas del conflicto armado y la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, buscó destacar la importancia de restaurar la dignidad humana de quienes han sido agredidas.

La presencia de Mukwege, ganador del Nobel de Paz 2018, se suma a la experiencia vital de Pérez Carvajal, una mujer colombiana que ha decidido hablar públicamente para que el miedo y el silencio no vuelvan a ser las protagonistas de las historias de las víctimas. Ambos personajes compartieron su recorrido desde la herida profunda hasta la recuperación de su identidad dentro de la sociedad.

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Estadísticas alarmantes de violencia contra niñas

Los datos presentados por la JEP revelan una crisis humanitaria silenciosa que afecta principalmente a las menores de edad. En lo que va de 2026, la violencia sexual ha representado el 60,5 % de todas las violencias cometidas contra las niñas en el país. Esta cifra implica que seis de cada diez niñas han sido objeto de agresiones sexuales, convirtiendo este delito en la forma más frecuente de violencia en este grupo demográfico.

La ubicación de estos crímenes es particularmente preocupante, ya que dos de cada tres casos ocurrieron dentro de las viviendas de las víctimas. Esto expone que el espacio supuestamente más seguro se convierte en el lugar del peligro. La JEP indica que los principales sospechosos no son desconocidos, sino personas de sus círculos más cercanos, con familiares y conocidos concentrando más del 73 % de los presuntos agresores.

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El legado del Hospital Panzi como modelo de sanación

El Hospital Panzi, fundado en 1999 en la República Democrática del Congo por el doctor Denis Mukwege, sirve como referente internacional para la atención integral de sobrevivientes. Este centro médico no solo trata lesiones ginecológicas graves, sino que también proporciona apoyo psicológico y jurídico, reconocidos como componentes esenciales de la recuperación. Mukwege ha acompañado a las víctimas colombianas incluso antes de la firma del Acuerdo de Paz, compartiendo su experiencia en la lucha incansable contra la violencia sexual.

En Colombia, la iniciativa de construir un Hospital para la Paz en Curumaral, Meta, busca replicar este modelo de sanación integral. Este nuevo espacio combinará la salud física y mental con acompañamiento judicial, memoria y procesos comunitarios. La construcción de este hospital representa una acción directa de reparación para las víctimas del conflicto armado, alineándose con el legado médico y humano del doctor congolés.

Cifras del conflicto y la voz de las sobrevivientes

Dentro del contexto del conflicto armado colombiano, se han registrado más de 35 mil víctimas de violencia sexual según los datos oficiales de la JEP. Sin embargo, expertos advierten que este número es solo un estimado y que los casos van en aumento. La visibilidad de estas cifras busca romper la vergüenza que suele acompañar a los denunciantes y exige una respuesta institucional más efectiva y compasiva.

Ludirlena Pérez Carvajal comparte que el objetivo final de su testimonio es recuperar la dignidad. Ella explica que después de pasar por el silencio paralizante y el miedo opresivo, lo que queda es la necesidad de volver a vivir. Su presencia en el evento busca que otras mujeres entiendan que la reparación va más allá de lo físico.

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Reparación emocional y social de las víctimas

El doctor Denis Mukwege enfatizó que la violencia sexual es, en esencia, una negación de la humanidad de la mujer. Aunque la medicina puede curar las heridas físicas y externas, las violencias internas, mentales y emocionales son más difíciles de reparar. Para él, el reto médico y social consiste en devolverle a la mujer su lugar en la sociedad y la comunidad.

Recuperar ese lugar es lo que permite a las mujeres reconstruir su identidad. El expresidente Juan Manuel Santos, ganador del Nobel de Paz 2016, también participó en el evento, calificando a las mujeres víctimas de violencia sexual como las más víctimas, ya que son ellas las que más sufren las guerras. Santos describió este crimen atroz como algo que pasa desapercibido y que debe ponerse en el centro de la agenda de paz para lograr una verdadera reconciliación nacional.