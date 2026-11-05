Denuncia contra Petro por supuestos pagos a Deicy Jiménez

La Red de Veedurías Ciudadanas presentó denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación contra Gustavo Petro por presuntos pagos a Deicy Jiménez mediante contratos públicos.

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia ha presentado una nueva denuncia penal formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Este acto institucional busca iniciar un proceso de investigación exhaustiva contra el presidente Gustavo Petro, quien enfrenta graves acusaciones relacionadas con el uso indebido de recursos estatales.

Mecanismo de la Denuncia y Accionistas

Carlos Alberto Cuenca, presidente de la comisión encargada de tramitar estos asuntos, recibió el documento oficial que detalla las irregularidades señaladas. La organización ciudadana solicita específicamente que se recopilen todos los elementos probatorios necesarios para determinar si los hechos expuestos comprometen tanto la responsabilidad penal como la política del mandatario actual.

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El núcleo de la acusación gira en torno a Deicy Jiménez, figura central en la presentación de pruebas y declaraciones que vinculan al jefe de Estado con prácticas ilícitas. Los denunciantes argumentan que existe evidencia suficiente para abrir una línea de indagación sobre posibles transacciones financieras ocultas entre la administración pública y esta mujer.

Presunta Red de Contratación y Pagos

La denuncia sostiene que Gustavo Petro habría realizado pagos por servicios sexuales a Deicy Jiménez y a una supuesta red conformada por cuarenta mujeres adicionales. Se alega que estos pagos se financiaron mediante contratos públicos y recursos del Estado, desviando fondos destinados a funciones oficiales hacia intereses particulares.

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Los veedores afirman que esta práctica no constituye un episodio aislado, sino un patrón extendido durante varios años. Las acusaciones indican que estas actividades podrían haber comenzado antes de la llegada de Petro a la Presidencia y haber continuado sin interrupciones durante su mandato vigente hasta la fecha actual.

Investigación de Delitos Específicos

La organización requiere que se esclarezcan cuatro delitos potenciales bajo la ley colombiana: tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y porte de estupefacientes. Además, se solicita investigar la posible adquisición de sustancias alucinógenas vinculadas a los mencionados videos y evidencias presentadas.

Se plantea interrogantes críticos sobre el origen exacto de los recursos utilizados para realizar estos pagos y quiénes más habrían intervenido en la logística operativa de estas transacciones. La búsqueda es identificar la cadena completa de responsabilidades que permitió la ejecución de tales actos presuntamente ilegales.

Consecuencias Políticas y Próximos Pasos

Como resultado directo de estas investigaciones, la Red de Veedurías Ciudadanas ha solicitado formalmente que se adelante un juicio político por indignidad contra el presidente Gustavo Petro. Consideran que los hechos descritos son suficientemente graves para comprometer su dignidad y responsabilidad disciplinaria como máximo representante del ejecutivo.

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Ahora corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación evaluar la viabilidad y el alcance de la denuncia recibida. El organismo deberá definir el trámite procesal correspondiente para verificar si existen elementos demostrables sobre el uso irregular de la contratación estatal para fines ajenos a las funciones del Estado.