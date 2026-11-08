Denuncia contra Víctor Carranza por uso indebido de representación estatal

Víctor Carranza enfrenta proceso disciplinario por presentar supuesta representación institucional del gobierno colombiano ante la CIDH y la CPI sin autorización oficial.

El abogado Víctor Carranza se encuentra en el centro de una grave controversia disciplinaria tras ser denunciado por presuntas irregularidades en su desempeño ante organismos internacionales. La reclamación sostiene que el profesional proyectó una representación institucional que, según los hechos, nunca le fue conferida legalmente. Este caso involucra dos intervenciones específicas realizadas ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instituciones clave en la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional.

Denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura

La acusación formal fue presentada ante el Consejo Superior de la Judicatura por parte de Víctor Mosquera, un abogado especializado en asuntos internacionales y representante legal de la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay. El documento legal argumenta que Carranza utilizó su vínculo profesional con el expresidente Gustavo Petro para generar una percepción errónea ante la opinión pública y las autoridades. Se alega que esta estrategia confundió a los organismos sobre la verdadera capacidad y autoridad del letrado para intervenir en nombre del Estado colombiano.

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La queja se fundamenta en la premisa de que la representación jurídica del país ante instancias internacionales es competencia exclusiva de funcionarios designados. Entre estos entes se encuentran los agentes estatales del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Al no contar con dicha autorización, las actuaciones de Carranza serían consideradas como un excedente de sus facultades legales y éticas como miembro del colegio de abogados.

Intervención en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El primer episodio cuestionado por la denuncia se refiere a las medidas de protección solicitadas por los familiares de Miguel Uribe Turbay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante este trámite, Carranza viajó a Washington y participó como representante de la familia Petro, una relación personal y no institucional. En ese contexto, el abogado cuestionó lo que consideraba una utilización política del magnicidio del senador, argumentando que la muerte estaba siendo empleada para construir narrativas contra el entonces presidente.

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Mosquera sostiene que esta intervención generó una ambigüedad peligrosa sobre quién estaba realmente facultado para presentar posiciones institucionales. El documento indica que Carranza se presentó como el abogado del Presidente, a sabiendas de que la competencia para efectuar manifestaciones relativas a la defensa del Estado es exclusiva. Esta acción podría haber afectado el propósito inicial de la solicitud, que buscaba exclusivamente garantías de seguridad para los familiares del dirigente político asesinado.

La acusación enfatiza que dicha ambigüedad no es inocua y que introdujo elementos ajenos al procedimiento destinado a obtener medidas cautelares. Al mezclar el ámbito personal del expresidente con la representación del Estado, se alteró la dinámica de un proceso que requería claridad sobre las partes involucradas. Los familiares de Uribe Turbay no tenían ninguna relación con las posiciones políticas que Carranza expresó durante la audiencia.

Actuación ante la Corte Penal Internacional

La segunda situación expuesta en la queja está relacionada con una actuación previa ante la Corte Penal Internacional en La Haya. En esta instancia, Carranza presentó una denuncia contra Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central y disidente de las Farc. El problema radica en la fórmula utilizada en el documento legal, la cual implicaba que el letrado actuaba en nombre oficial del Gobierno colombiano. Esta interpretación es rechazada por los denunciante como una usurpación de funciones.

En el escrito presentado ante la corte internacional, Carranza habría utilizado la expresión "el Estado Colombiano por intermedio de su Presidente". Esta referencia clara y directa fue considerada por Mosquera como una proyección de una representación institucional que no estaba acreditada. Las comunicaciones oficiales incluidas como prueba en la queja demuestran que no existía ningún contrato ni autorización vigente para representar jurídicamente al Estado en ese caso.

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron en sus respuestas que no autorizaron dicha representación. Esto deja en evidencia que las acciones de Carranza carecían de sustento legal institucional. La denuncia considera que estas conductas violan los estándares de honestidad y lealtad que deben regir la práctica del derecho.

Faltas disciplinarias y consecuencias legales

La actuación de Víctor Carranza ha sido calificada en la denuncia como una posible falta grave contra la dignidad de la profesión jurídica. El abogado Mosquera invocó específicamente el artículo 30.1 y el artículo 10 del Código Disciplinario del Abogado para fundamentar su reclamo. Estos artículos sancionan conductas que incluyen la presentación de afirmaciones o negaciones maliciosas, así como citas inexactas o descontextualizadas.

El objetivo de la denuncia es establecer que estas acciones pudieron desviar el criterio de quienes deben resolver asuntos judiciales o administrativos. Al presentar declaraciones falsas sobre su autoridad, Carranza habría comprometido la integridad de los procesos ante organismos internacionales. La investigación disciplinaria busca determinar si hubo intención de confundir o si se actuó con negligencia profesional grave.

Este caso resalta la importancia de distinguir claramente entre la representación de particulares y la del Estado en el ámbito internacional. Cualquier error en esta distinción puede tener repercusiones significativas para la política exterior y la defensa jurídica del país. La comunidad jurídica observa con atención el desarrollo de este proceso ante el Consejo Superior de la Judicatura.