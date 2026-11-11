Denuncia de alteración electoral en Registraduría por Carlos Oyola y DNI

La Fiscalía investiga a Carlos Oyola, vinculado a la DNI, por supuestos ataques cibernéticos contra la Registraduría para alterar las elecciones de 2026.

El registrador nacional Hernán Penagos formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 5 de marzo, alertando sobre un presunto plan diseñado para alterar los sistemas informáticos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta revelación, publicada por Red+ Noticias el martes 10 de noviembre, adquiere especial relevancia al ocurrir durante la etapa preelectoral, con apenas unos meses de distancia hacia las elecciones presidenciales programadas para 2026.

Investigación penal contra hackeo electoral

La denuncia oficial activó inmediatamente las indagaciones de la unidad especializada en delitos informáticos del Ministerio Público, quien ahora examina con mayor rigor la seguridad de las plataformas tecnológicas de la entidad electoral. Funcionarios y delegados de la Registraduría han mantenido reuniones constantes con los investigadores para abordar puntos críticos que incluyen las amenazas directas contra la vida del propio registrador Penagos y los intentos reiterados de vulnerar la infraestructura digital del organismo.

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En este entramado institucional y tecnológico se encuentra directamente involucrado Carlos Andrés Oyola, un ingeniero de sistemas señalado como presunto hacker y vinculado laboralmente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Aunque Oyola enfrenta procesos judiciales por el hackeo a las redes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para modificar calificaciones, la Fiscalía indaga su presunta participación en planes para desestabilizar sistemas sensibles del Estado, incluidos los de la autoridad electoral.

Red de hackers y operaciones de la DNI

Informes internos de la DNI indican que Oyola lideraba una red de operadores digitales cuya misión era alterar los resultados de la votación presidencial del 21 de junio. Durante el período crítico de las elecciones, Oyola se encontraba en Madrid, España, donde junto con otros integrantes ejecutaban los ataques dirigidos contra la Registraduría. Su ingreso a la entidad ocurrió en febrero de 2024, asignado inicialmente al grupo de tecnología, pero expandiendo sus funciones para intervenir sistemas de distintas entidades estatales.

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Esta estructura coordinada incluía la gestión de activistas digitales, bodegueros y hackers, operando bajo la supervisión de antiguos directivos como Jorge Lemus. La información recopilada mediante estas intervenciones se almacenaba temporalmente en una nube antes de perderse, lo que sugiere una operación compleja diseñada para facilitar el acceso a bases de datos confidenciales por parte del área de contrainteligencia de la DNI durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

Impacto político y próximos pasos judiciales

A pesar de los esfuerzos por interferir en el proceso democrático, el proyecto político vinculado a estas supuestas operaciones fraudulentas terminó siendo derrotado en las urnas. Sin embargo, la estrategia coincide con la postura pública mantenida por Gustavo Petro contra la confiabilidad del sistema electoral, cuestionando el software de preconteo y la logística de Thomas Greg & Sons. La definición sobre la medida de aseguramiento contra Oyola ha sido aplazada por las autoridades judiciales para fechas futuras mientras continúan las pesquisas.

Las investigaciones actuales se centran en establecer la responsabilidad penal de los implicados en la estructuración de estos planes cibernéticos contra la institucionalidad del país. La Fiscalía General continúa profundizando en las evidencias reveladas por los medios periodísticos, buscando determinar si existió una dirección paralela dentro de la DNI para desarrollar actividades ajenas a las funciones legales del organismo. Este caso representa un desafío significativo para la integridad de las próximas elecciones nacionales.