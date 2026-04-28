Denuncia de Atentado contra Paloma Valencia Desata Controversia y Desmentidos

La candidata presidencial Paloma Valencia denuncia un plan para asesinarla, atribuido a disidencias de las FARC, lo que genera una fuerte controversia y es desmentido por el gobierno de Gustavo Petro. La situación pone en evidencia las tensiones en torno a la seguridad electoral y la política de 'paz total'.

La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia , ha generado una intensa controversia al denunciar públicamente un presunto plan para asesinarla. Según sus declaraciones, este plan habría sido orquestado por una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ), específicamente el Frente 42, y financiado con una suma considerable de dinero, estimada en 2.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 560.000 dólares estadounidenses.

Valencia identificó a un individuo conocido con el alias de Buchetula como uno de los principales responsables de coordinar el atentado. La candidata, que actualmente ocupa el tercer lugar en varias encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, afirmó haber sido informada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional sobre la recompensa puesta sobre su cabeza por un grupo narcoterrorista.

Esta denuncia ha desatado un debate nacional sobre la seguridad de los candidatos y la efectividad de la política de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la denuncia de Valencia fue rápidamente desmentida por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. Ambos funcionarios aseguraron que la información de inteligencia recopilada no ha encontrado evidencia alguna que respalde la existencia de un plan para atentar contra la vida de la candidata.

El presidente Petro, a través de su cuenta en la red social X, declaró que Valencia no comunicó la totalidad de la información que le fue proporcionada por los servicios de inteligencia. Según Petro, el supuesto atentado no era real, sino el resultado de una disputa entre delincuentes, donde una persona endeudada acusó falsamente a su acreedor de planear un crimen.

El ministro Sánchez Suárez corroboró esta versión, afirmando que las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza atribuida al Frente 42 de las FARC o a alias Buchetula, quien tiene antecedentes de delincuencia común. A pesar de la desmentida, el ministro aseguró que las fuerzas de seguridad continúan activadas para garantizar la protección de todos los candidatos presidenciales.

La discrepancia entre la denuncia de Valencia y la versión oficial del gobierno ha generado desconfianza y ha puesto en tela de juicio la transparencia en la gestión de la seguridad electoral. La candidata Valencia, en su defensa, evocó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, también miembro del Centro Democrático, quien fue víctima de un atentado a tiros durante un acto político en Bogotá en junio del año pasado y falleció meses después.

Valencia enfatizó que su intención no es victimizarse, sino advertir sobre el deterioro de la seguridad en el país y la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger a los ciudadanos. Aprovechó la oportunidad para criticar duramente la política de ‘paz total’ del presidente Petro, acusándola de ser cómplice del narcoterrorismo y de beneficiar a los criminales a expensas de la seguridad de los colombianos.

La denuncia de Valencia se suma a otras advertencias de riesgo que han surgido durante la campaña electoral, incluyendo amenazas contra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. No obstante, la denuncia de Valencia se distingue por su nivel de detalle y su impacto político. Este incidente plantea serias interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los candidatos y la integridad del proceso electoral en un contexto de creciente polarización y violencia.

La situación exige una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. La seguridad de los candidatos es fundamental para asegurar una elección libre y democrática, y cualquier amenaza a su integridad debe ser investigada y sancionada con rigor





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