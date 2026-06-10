Denuncia de De la Espriella: 29 personas involucradas en plan para comprar votos en Colombia

El candidato de la oposición en Colombia, Abelardo De la Espriella, ha presentado una denuncia contra 29 personas que según él están involucradas en un plan para comprar votos en varias ciudades de la Costa Caribe.

El candidato de la oposición en Colombia , Abelardo De la Espriella, ha presentado una denuncia contra 29 personas, incluyendo congresistas, dirigentes políticos y contratistas, que según él están involucrados en un plan para comprar votos en varias ciudades de la Costa Caribe.

La denuncia se centra en la supuesta estrategia de compra de votos a favor del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y ha sido remitida al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. El diplomático norteamericano ha asegurado que el Gobierno estadounidense está siguiendo de cerca las acusaciones presentadas por De la Espriella.

La denuncia incluye a figuras como Daniel Quintero, superintendente de Salud y cuestionado exalcalde, y Carlos Caicedo, figura clave de la izquierda en el Magdalena que se bajó de su candidatura para apoyar a Cepeda. También se mencionan políticos de partidos tradicionales, como Karyme Cotes, Carlos Felipe Quintero y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, que según De la Espriella estarían apoyando la estrategia del Gobierno en las regiones.

La denuncia ha generado un gran revuelo en el país y ha sido objeto de debate en los medios de comunicación. El candidato de la oposición ha afirmado estar listo para debatir con Cepeda y ha pedido que también vayan sus fórmulas vicepresidenciales. La denuncia ha sido vista como una maniobra para desacreditar a Cepeda y su partido, pero también ha generado preocupación sobre la posible compra de votos y la influencia del Gobierno en las elecciones.

La situación es muy delicada y se espera que se desenrollen más acontecimientos en las próximas semanas





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