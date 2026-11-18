Víctor Mosquera, abogado de María Claudia Tarazona, responde a la denuncia de Gustavo Petro por acusaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Se exigen investigaciones y protección legal.

La firma jurídica de Víctor Mosquera, representante legal de María Claudia Tarazona, viuda del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, ha emitido una respuesta contundente ante la denuncia formal presentada contra ella por el expresidente colombiano Gustavo Petro. La respuesta de los abogados subraya la necesidad de proteger los derechos de la familia Uribe frente a lo que consideran intentos de intimidación durante el proceso de búsqueda de verdad y justicia por la muerte del congresista.

Defensa Legal y Amenazas a Tarazona

El equipo jurídico declaró que exigir verdad y justicia no puede convertirse en motivo de intimidación para las víctimas. Desde la firma agregaron que emprenderán todas las acciones legales necesarias para proteger los derechos de María Claudia Tarazona y su familia. Actuетán frente a cualquier conducta que pretenda vulnerarlos. Este comunicado surge como respuesta directa a las acusaciones de calumnia formuladas por el expresidente contra la viuda del senador.

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Acusaciones contra Petro y el Gobierno

Dentro de sus argumentos legales, la defensa mencionó la denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara contra Petro por el presunto delito de hostigamiento al entonces congresista Uribe Turbay. Exigieron que se esclarezcan las decisiones institucionales adoptadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro relacionadas con la suspensión de las órdenes de captura contra José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever. Esta orden de captura permanecía suspendida al momento del atentado contra el senador, hecho que la defensa considera crucial para la investigación.

El Rol de Zarco Aldinever y la Segunda Marquetalia

El Zarco Aldinever pertenecería a la Segunda Marquetalia y es señalado por las autoridades de haber ordenado el atentado contra Uribe Turbay. Según el entonces comisionado de paz Otty Patiño, el Eln lo habría asesinado. La defensa también pidió que se investiguen las fallas en el servicio de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección durante el gobierno del expresidente Petro. Se debe establecer las responsabilidades correspondientes del día de los hechos para clarificar las circunstancias que permitieron el ataque.

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Origen de la Denuncia y Declaraciones de Tarazona

Petro se había pronunciado en un trino para pedir a su abogado, Alejandro Carranza, interponer una denuncia contra Tarazona. Vuelvo a solicitarle a mi abogado Alejandro Carranza denuncia inmediata por calumnia a la señora Tarazona, aseguró el expresidente. En esa publicación, Petro cita un video compartido por Caracol Radio en el que se ve a Tarazona dando unas declaraciones durante el lanzamiento del Primer Simposio de Seguridad. Allí, la mujer habló sobre quiénes serían, para ella, los que dieron la orden del magnicidio del congresista.

Implicaciones Políticas y Futuro del Caso

Tarazona mencionó que el foco no debe estar en la Segunda Marquetalia, una de las disidencias bajo la lupa por los hechos. Es muy gaseoso decir que Iván Márquez mandó a matar a Miguel y cada vez que capturan a alguien de la Segunda Marquetalia entonces dicen un capturado más del magnicidio de Miguel. No es así, indicó. Señaló que fueron organizadores, logísticos y quienes financiaron el crimen. La viuda del senador asesinado señaló que era su deseo que el país pudiera muy pronto llegar a esta conclusión de la manera correcta y judicialmente como debe ser.