Denuncia en Medellín por presuntas barreras en licitación multimillonaria de transporte escolar

Empresarios del transporte escolar denuncian que requisitos en pliegos de licitación de la Alcaldía de Medellín restringen la competencia y favorecen a una misma estructura empresarial, lo que podría eliminar la esencia de la subasta inversa.

Un grupo de empresarios del sector de transporte escolar en Medellín ha presentado una denuncia formal ante PUBLIMETRO cuestionando la legalidad y transparencia del proceso de licitación para la adjudicación del contrato de transporte de más de 11.000 estudiantes de instituciones educativas oficiales de la ciudad y sus cinco corregimientos.

La denuncia se centra en la Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 9015927_1 de 2026, convocada por la Alcaldía de Medellín. Los denunciantes, varias empresas del sector, señalan que los pliegos de condiciones establecen requisitos financieros y técnicos que, en la práctica, restringen gravemente la participación de competidores y favorecen la continuidad de una misma estructura empresarial que ha operado el servicio en años anteriores.

Según la denuncia, aunque la normatividad permite que las empresas se asocien a través de uniones temporales para complementar su experiencia, capacidad financiera y parque automotor, la administración distrital ha diseñado los requisitos de tal manera que cada integrante de dicha unión temporal debe cumplir individualmente con todas las exigencias. Esta exigencia, afirman, vacía de contenido la figura de la unión temporal, cuyo propósito precisamente es sumar capacidades para competir en contratos de gran magnitud.

Un empresario participante declaró: Lo que están haciendo es impedir que las empresas sumen capacidades, que es precisamente el objetivo de las uniones temporales. Además, los empresarios identifican problemas persistentes para cumplir con el número de vehículos requeridos, los modelos específicos solicitados y la disponibilidad de vehículos eléctricos y adaptados para personas con discapacidad. Otro punto crucial de la denuncia es la elección de la modalidad de selección: la subasta inversa.

Este mecanismo está diseñado para fomentar la competencia en el precio a través de la puja descendente entre varios oferentes. Sin embargo, los denunciantes sostienen que, debido a las altas barreras de entrada, muy probablemente solo una oferta será considerada hábil. Cuando únicamente existe un oferente habilitado, desaparece la esencia de la subasta inversa, que es la puja de precios, y el proceso se transforma en una adjudicación directa de facto.

El problema no es quién gana la subasta, porque termina habilitándose un solo proponente, afirmó un representante del sector. Esta situación, a su juicio, vulnera los principios de libre competencia y transparencia que deben guiar la contratación estatal. La denuncia también hace referencia a la histórica participación en estos contratos de dos entidades específicas: la Cooperativa de Transportes Especiales (Cootraespeciales) y la empresa Precoltur.

Documentos adjuntos muestran que, en procesos realizados entre 2019 y 2025, estas dos organizaciones han aparecido de manera recurrente integrando distintas uniones temporales que resultaron adjudicatarias. Los empresarios interpretan esta persistencia no como mera coincidencia, sino como el resultado probable de los requisitos diseñados a la medida de un operador con una estructura empresarial y flota específica. Una misma estructura empresarial se quedaría año a año con el contrato, lo que configuraría un escenario de falta de competencia efectiva.

Ante estos señalamientos, la Alcaldía de Medellín ha ofrecido una explicación oficial a través de la Secretaría de Educación, en tanto entidad responsable. Según la administración, se trata de una operación de alta complejidad que requiere la disponibilidad simultánea de 272 vehículos para movilizar a cerca de 11.000 estudiantes diariamente, además de atender contingencias operativas, condiciones de seguridad y necesidades especiales de movilidad.

Argumentan que los indicadores financieros fueron definidos con base en estudios de mercado y que, según sus análisis, existen al menos 15 potenciales oferentes capacitados para cumplir con el contrato. La Secretaría de Suministro de la Alcaldía, consultada por PUBLIMETRO, se abstuvo de emitir pronunciamientos sobre los señalamientos específicos debido a que el proceso está vigente y en etapa de selección, sin que a la fecha de publicación se haya producido adjudicación.

Por su parte, los representantes de las empresas que han integrado las uniones temporales ganadoras en los últimos años rechazaron cualquier insinuación sobre una eventual participación en la elaboración de los pliegos de condiciones. Uno de sus voceros manifestó: Nosotros revisamos si cumplimos o no cumplimos, enfatizando que su participación se limita a analizar los requisitos emitidos por la administración y decidir si presentan o no una oferta.

La discusión, por ahora, se traslada al ámbito judicial, ya que los empresarios denunciantes interpusieron una acción de tutela con la que buscan la suspensión del proceso contractual hasta que se ajusten los pliegos para garantizar la pluralidad de oferentes. La decisión de la justicia será clave para definir si los requisitos del Distrito garantizan realmente una competencia abierta o si, como sostienen los demandantes, establecen barreras artificiales que la limitan.

Este caso evidencia un choque entre las necesidades operativas de un servicio público esencial, como es el transporte escolar, y los principios de contratación pública que buscan la máxima participación y eficiencia económica. Mientras la administración defiende la complejidad del servicio como justificación de los requisitos exigentes, los empresarios denuncian que se está ante un diseño viciado que predetermina el resultado, afectando el erario público al reducir o eliminar la competencia.

La resolución final, ya sea por vía judicial o administrativa, sentará un precedente importante para futuras contrataciones de servicios masivos en Medellín y en otras ciudades del país que enfrentan retos similares en materia de transporte público estudiantil





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