Denuncia penal contra exministros por crisis de salud del Fomag

La Red de Veedurías presenta denuncia penal ante la Fiscalía por la gestión del Fomag, afectando a 300.000 maestros con un déficit de $2,7 billones.

La Red de Veedurías de Colombia ha presentado una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la Nación. Esta acción legal busca investigar la responsabilidad de tres exministros en la grave crisis que afecta al sistema de salud de más de 300.000 docentes en Colombia. El cuestionamiento se centra en las decisiones administrativas y financieras adoptadas entre octubre de 2023 y octubre de 2026.

La organización ciudadana señala que estas gestiones generaron un déficit financiero de $2,7 billones en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conocido como Fomag. Los funcionarios acusados son Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; y Aurora Vergara, exministra de Educación. La denuncia constituye un señalamiento público y no implica una condena penal establecida hasta ahora.

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Cronología de decisiones del Fomag

El primer evento crítico ocurrió el 19 de octubre de 2023. En esa fecha, el entonces presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de la Invitación Pública 002 de 2023. Este proceso tenía como objetivo contratar los servicios de salud para el magisterio nacional. Horas después del anuncio presidencial, el Consejo Directivo del Fomag canceló el procedimiento por mayoría de votos.

Según la reconstrucción histórica presentada, esta decisión fue comunicada directamente a las entonces ministras Gloria Inés Ramírez y Aurora Vergara. La organización ciudadana argumenta que la intervención presidencial y la posterior cancelación del proceso dejaron al fondo sin una vía clara para garantizar la atención médica del sector docente.

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Nuevo modelo de atención en salud

El 1 de abril de 2024, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad el Acuerdo 003. Este acuerdo adoptó un nuevo modelo de atención en salud diseñado con la participación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, conocida como Fecode. El diseño contó con el apoyo técnico del Ministerio de Salud y los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda.

Durante las cuatro semanas posteriores a la aprobación, el Consejo celebró ocho sesiones. En estas reuniones se aprobaron disposiciones sobre el manual de contratación, la red de prestadores y un traslado de recursos por valor de $1,24 billones. El nuevo modelo de atención comenzó a funcionar oficialmente el 1 de mayo de 2024.

Disputas legales y vacíos administrativos

Sin embargo, la Red de Veedurías señala que para julio de 2024 no se había consolidado una aprobación formal estable de la red de servicios. En diciembre de 2024 vencieron los contratos de la red de prestadores existentes. Esta situación provocó diferencias entre el Ministerio de Educación y Fiduprevisora sobre las competencias para iniciar nuevos procesos de contratación.

La organización identifica el 9 de octubre de 2025 como la fecha de la última recomendación del Consejo Directivo sobre la materia. Desde entonces, no se ha logrado resolver la situación contractual, lo que ha generado incertidumbre en la prestación del servicio. La denuncia busca que las autoridades examinen detalladamente las actuaciones de quienes participaron en estas decisiones.

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Investigaciones paralelas en marcha

La crisis de salud del Fomag no solo está bajo escrutinio penal. La Procuraduría, la Contraloría y la Superintendencia de Salud también investigan estos hechos. La organización ciudadana aporta actas y documentos que muestran quién decidió cada paso de la transformación del fondo.

El déficit de $2,7 billones refleja el impacto financiero de estas decisiones. La Red de Veedurías mantiene que la crisis no fue un accidente, sino el resultado de una cadena de actos administrativos. Las autoridades tienen ahora la tarea de determinar las responsabilidades penales de los exministros involucrados en este caso de alto impacto social.