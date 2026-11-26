El Centro Democrático y Paloma Valencia presentaron denuncia penal contra nueve cuentas de X por difundir falsas afirmaciones sobre el atentado a Miguel Uribe Turbay.

El Centro Democrático y la exsenadora Paloma Valencia han interpuesto una denuncia penal formal contra los administradores de diversas cuentas en la plataforma de redes sociales X. Esta medida legal busca abordar la difusión de señalamientos que acusaban falsamente a la excandidata presidencial de tener conocimiento anticipado sobre el atentado perpetrado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. La controversia se originó durante el fin de semana cuando comenzaron a circular en el ecosistema digital supuestas conversaciones privadas que insinuaban dicha connivencia.

Negación rotunda de vínculos con el atentado

Paloma Valencia ha rechazado categóricamente todas las afirmaciones que la vinculan con información privilegiada sobre el ataque sufrido por Miguel Uribe Turbay. En declaraciones dirigidas al público y a las autoridades, la excongresista afirmó que estas versiones son absolutamente falsas y calificó la difusión de tales rumores como irresponsable e incluso delictiva. Insistió en que nunca poseyó datos sobre el atentado y, por ende, no existió ninguna omisión en su deber de informar a las autoridades competentes sobre el suceso.

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La dirigente política señaló que algunas personas, actuando de muy mala fe, están construyendo una narrativa falsa con el único propósito de desprestigiar su imagen pública y su integridad política. Su postura se centra en desmantelar cualquier teoría conspirativa que intente sugerir que ocultó información vital para prevenir el delito. Al mantener esta firmeza en su declaración, busca reafirmar su honorabilidad y dejar clara su posición ética frente a los hechos criminales que afectan a la vida pública nacional.

Identificación de cuentas y figuras vinculadas

La denuncia señala específicamente a administradores de nueve cuentas de X como responsables de propagar la información difamatoria. Estas cuentas identificadas incluyen @PilarEscobarBx, @ByViral24, @darango_htx, @AyalaCarlOzarco, @chechosangui, @evaderecha, @LilianaCastanoG, @EliCrH y @VanedeCol. Según lo manifestado por la propia excongresista, varios de estos perfiles digitales mantienen vínculos directos o indirectos con Carlos Suárez, quien actúa como estratega electoral del presidente Abelardo de la Espriella y preside actualmente la junta directiva de Ecopetrol.

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La mención de Carlos Suárez en este contexto político eleva la tensión, ya que posiciona a un cercano colaborador de la Casa de Nariño como parte de la cadena de difusión de estas versiones. La conexión propuesta entre los administradores de los perfiles y la estrategia política del gobierno actual sugiere una posible coordinación en la generación de controversia mediática. Este aspecto es crucial para entender la dimensión institucional de la disputa, que trasciende lo personal para tocar temas de poder y comunicación estratégica.

Solicitud a la Fiscalía por injuria y calumnia

Mediante este mecanismo legal, el Centro Democrático y Paloma Valencia solicitan a la Fiscalía General de la Nación que determine si la difusión de estos señalamientos configura los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento. La acusación también abarca cualquier otra conducta punible que pudiera derivarse de estas publicaciones en la plataforma digital. El organismo investigador tiene la responsabilidad exclusiva de establecer las eventuales responsabilidades penales que surjan como consecuencia de estas acciones en línea.

El proceso judicial busca esclarecer no solo la veracidad de las afirmaciones, sino también las circunstancias técnicas y humanas detrás de la viralización de estas noticias falsas. Al presentar la denuncia, las partes implicadas buscan establecer un precedente legal sobre la protección de la honra pública frente a ataques coordinados en redes sociales. Este paso es fundamental para intentar disuadir futuras campañas de desprestigio digital dirigidas contra figuras políticas de alto perfil en el país.

Posicionamiento del presidente Abelardo de la Espriella

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se ha pronunciado oficialmente respecto a la controversia generada por los señalamientos. El mandatario rechazó enérgicamente las versiones que intentan vincular tanto a la exsenadora Paloma Valencia como al presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, con supuestas conspiraciones. De la Espriella afirmó que ningún razonamiento sensato puede llevar a pensar que Paloma Valencia esté involucrada en complots sórdidos de ningún tipo.

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Asimismo, el jefe de Estado extendió su defensa a Carlos Suárez, asegurando que tampoco es posible imaginar que el estratega político participe en pequeños complots sin sentido ni fundamento. Su intervención busca neutralizar el impacto político de la denuncia y proteger la imagen de su equipo cercano. Al tomar esta postura pública, el presidente reafirma la lealtad institucional hacia sus colaboradores y intenta cerrar el tema antes de que escalen las acusaciones cruzadas entre las facciones políticas.

Con la presentación de esta denuncia penal, el objetivo final del Centro Democrático y Paloma Valencia es lograr que la Fiscalía esclarezca todos los detalles sobre cómo y quién difundió los señalamientos relacionados con el atentado. La claridad jurídica sobre estos hechos podría determinar responsabilidades administrativas o penales adicionales. La comunidad política observa con atención este desarrollo legal como un indicador de la tensión existente entre el gobierno y la oposición.