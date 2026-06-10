Denuncia por compra de votos en Colombia podría escalar a cortes de EE. UU.

El abogado Abelardo De La Espriella denunció a 29 políticos y empresarios por presunta compra de votos a favor de Iván Cepeda. La denuncia, que incluye a figuras como Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, podría configurar el delito de conspiración y llevar a sanciones estadounidenses, tras advertencia del subsecretario de Estado Christopher Landau. Gobernadores de Tolima y Caquetá reportan carnetización de electores y el general retirado Erik Rodríguez denunció hechos similares en el Meta.

El abogado Abelardo De La Espriella presentó una denuncia contra 29 políticos y empresarios, incluidos los senadores Martha Peralta y Antonio Correa, por presunta compra de votos a favor del candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico.

De La Espriella señaló que estos actos podrían configurar el delito de conspiración y pidió al gobierno de Estados Unidos incluir a los implicados en la lista Clinton y revocarles sus visas. Entre los señalados está Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer, quien respondió calificando a De La Espriella como “la perra de Estados Unidos” por lo que considera una actitud subordinada al gobierno estadounidense.

La denuncia se enmarca en la campaña para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Mientras tanto, desde Estados Unidos se advirtió que el caso podría escalar en cortes federales si se comprueba la conspiración, delito por el que ya se han procesado a venezolanos y hondureños. El subsecretario de Estado Christopher Landau declaró que se monitorea la situación, especialmente en la costa caribeña, y que quienes interfieran en las elecciones arriesgan sus visas y las de sus familiares.

Esta alerta coincidió con la salida del general del Ejército Erik Rodríguez, quien denunció la carnetización de electores en el Meta, y con denuncias similares de los gobernadores de Tolima y Caquetá sobre la exigencia de listas de ciudadanos a presidentes de juntas de acción comunal. Para los mandatarios regionales, se trata de una “coerción social” que muta la práctica electoral. Los analistas coinciden en que, más allá de las acusaciones políticas, se requieren pruebas sólidas del constreñimiento electoral.

Aunque en algunos sectores del petrismo consideran que la denuncia de De La Espriella busca neutralizar rivales, en el exterior se toma en serio la posibilidad de investigaciones por vínculos con estructuras criminales, como ya ocurrió con el ELN, el ‘clan del Golfo’ y disidencias de las Farc. Mientras tanto, el caso judicial en Colombia avanzará entre contradicciones y un clima político agitado a pocos días de la crucial segunda vuelta





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