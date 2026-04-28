Denuncia por Discriminación Laboral en el Fútbol Femenino Colombiano Llega al Ministerio

La congresista Juvinao denuncia que el reglamento de la Dimayor permite a los clubes tener jugadoras sin contrato, lo que contraviene la ley laboral y los principios de igualdad de género. El Ministerio del Deporte avaló esta situación, generando controversia.

La congresista Juvinao ha presentado una denuncia contundente sobre presuntas irregularidades en el ámbito laboral del fútbol femenino colombiano, lo que ha escalado rápidamente hasta el nivel de los ministerios.

La problemática central radica en el reglamento 2026 expedido por la Dimayor, que permite a los clubes inscribir hasta diez jugadoras sin contrato formal por equipo. Esta situación contrasta drásticamente con la liga masculina, donde la normativa exige que todos los futbolistas cuenten con un contrato profesional y plenas garantías laborales.

La congresista califica esta medida como ilegal, citando la Ley 2466 de 2025 y el Código Sustantivo del Trabajo, que establecen la necesidad de un contrato formal para cualquier deportista que preste sus servicios bajo subordinación. Un aspecto particularmente preocupante de la denuncia es el aval brindado por el Ministerio del Deporte al reglamento femenino, asegurando su conformidad con la Constitución y la legislación vigente.

Juvinao argumenta que esta aprobación contradice principios constitucionales fundamentales como la igualdad de género, la protección al trabajo y la prohibición de discriminación contra la mujer. Además, el sindicato Acolfutpro ha identificado varios clubes, incluyendo Atlético Nacional, Once Caldas y Bucaramanga, que tienen jugadoras sin afiliación al sistema de riesgos laborales. Esta falta de protección social expone a las futbolistas a vulnerabilidades significativas en caso de lesiones o enfermedades relacionadas con su actividad deportiva.

La situación pone de manifiesto una disparidad alarmante en el trato laboral entre futbolistas masculinos y femeninos en Colombia. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha respondido a la denuncia, defendiendo la gestión del Gobierno y anunciando la realización de inspecciones en los clubes de fútbol profesional.

Asimismo, ha asegurado que la solicitud de revisión será incorporada al plan de vigilancia en curso, que ya ha resultado en sanciones y planes de mejoramiento para algunos clubes. Sin embargo, Juvinao insiste en que el problema principal reside en el aval otorgado por el Ministerio del Deporte, señalando que este respaldo legitima una práctica discriminatoria.

También recordó la falta de firma de un acuerdo clave entre la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y Acolfutpro, debido a la ausencia de los dirigentes en la fecha acordada, un acuerdo que incluía beneficios importantes para las futbolistas, como la participación en las regalías generadas por el fútbol. La congresista enfatiza que esta situación no es un simple error administrativo, sino una manifestación de una visión machista y discriminatoria que subvalora el trabajo y el valor de las mujeres en el deporte





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