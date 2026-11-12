Denuncia por envenenamiento con talio contra Juan de Bedout Vargas en Bogotá

Familiares de Alicia Graham denunciaron a su viudo ante la Fiscalía por una presunta intoxicación con talio y un examen toxicológico no incluido en su historia clínica.

Una denuncia penal radicada recientemente ante la Fiscalía General de la Nación abrió una nueva línea de investigación relacionada con el envenenamiento por talio en Bogotá. La familia de Alicia Graham, madre de una de las dos menores intoxicadas con frambuesas contaminadas, acusó formalmente a su viudo, Juan de Bedout Vargas, por su presunta responsabilidad en la muerte de la mujer, ocurrida en agosto de 2021.

A diferencia de las diligencias previas por la intoxicación de las niñas, esta acción judicial no apunta contra la empresaria Zulma Guzmán Castro. El recurso fue interpuesto por allegados de Graham a través del abogado penalista David Espinosa Acuña, quien pidió esclarecer las circunstancias reales del deceso.

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Cómo se construyó la denuncia por talio

La denuncia sostiene que Alicia Graham pudo morir por la ingesta de talio, un metal pesado altamente tóxico. Según el escrito, los denunciantes reunieron elementos materiales que, a su juicio, advertirían sobre un posible envenenamiento progresivo.

Graham falleció el 17 de agosto de 2021 en la Fundación Santa Fe de Bogotá. En ese momento, el caso no fue tratado ni investigado como una muerte violenta, porque la explicación médica conocida por su entorno atribuía el deterioro de su salud a un cáncer terminal.

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Tras el fallecimiento, el cuerpo fue cremado. Según el documento presentado ante el ente acusador, existirían actuaciones destinadas a ocultar la causa real de la muerte, una afirmación que la Fiscalía deberá verificar.

Examen toxicológico y versión de los denunciantes

El soporte central de la denuncia es un examen toxicológico de orina practicado a Graham por el laboratorio Labintox el 3 de agosto de 2021, dos semanas antes de su muerte. De acuerdo con la representación jurídica de la familia, los resultados arrojaron una concentración de 672,9 microgramos por litro de talio en el organismo de la paciente.

El informe del laboratorio habría sido remitido a la Fundación Santa Fe el 14 de agosto de 2021, exactamente tres días antes del fallecimiento. Sin embargo, los familiares denunciaron que ese registro toxicológico no figura en la copia de la historia clínica que les fue entregada posteriormente.

Para el abogado David Espinosa Acuña y los allegados de Graham, esta inconsistencia documental, sumada a los antecedentes recientes del caso de las menores en Bogotá, justifica una revisión penal de los hechos. Hasta ahora, las afirmaciones provienen de la parte denunciante y de los documentos que aportó.

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Solicitudes ante la Fiscalía General

Los denunciantes pidieron a la Fiscalía General de la Nación investigar el paradero del examen toxicológico de Labintox. También solicitaron determinar por qué ese resultado no fue incluido en el expediente médico oficial de la Fundación Santa Fe.

La petición final es establecer la eventual responsabilidad penal de Juan de Bedout Vargas en estos hechos. Por ahora, el señalamiento corresponde a una denuncia presentada por la familia y no a una imputación formal, por lo que la investigación deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso.