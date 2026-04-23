Denuncia por Extorsión Involucra a Directora del Fondo Adaptación

Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y exdirectora del DAPRE, ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación un caso de extorsión por parte de una persona de su confianza. La denuncia se produce tras declaraciones públicas y ha generado interrogantes sobre los pagos iniciales realizados y otros incidentes previos denunciados por la funcionaria.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia ( DAPRE ), Angie Rodríguez , quien actualmente ocupa el cargo de directora del Fondo Adaptación , ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, revelando ser víctima de un caso de extorsión .

La noticia fue dada a conocer por el reconocido periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, durante su participación en el programa Mañanas Blu. La denuncia, formalizada en la tarde del miércoles, se produce tras las declaraciones públicas realizadas por Rodríguez sobre este presunto delito.

Según la información disponible, la funcionaria ha identificado al presunto extorsionador como una persona de su entera confianza, a quien ella misma habría promovido desde el DAPRE hasta el Fondo Adaptación, lo que añade una capa de complejidad y preocupación al caso. Rodríguez ha detallado que se vio obligada a entregar 20 millones de pesos al presunto extorsionador, sin embargo, las exigencias de dinero no cesaron, lo que finalmente la impulsó a denunciar públicamente la situación y, posteriormente, a formalizar la denuncia ante las autoridades competentes.

Este desarrollo ha generado un intenso debate y análisis en los medios de comunicación y en la opinión pública. Durante la discusión en Mañanas Blu, se planteó la interrogante sobre la justificación del pago inicial realizado por Rodríguez, un aspecto crucial que la Fiscalía deberá investigar a fondo para determinar las circunstancias exactas y la posible influencia de este acto en el desarrollo del caso.

Se cuestionó si el pago inicial podría interpretarse como una forma de complicidad o si fue simplemente una medida desesperada para protegerse a sí misma y a sus seres queridos. Además, se indagó sobre los motivos que llevaron a Rodríguez a suspender los pagos y a tomar la decisión de denunciar el hecho ante las autoridades.

La transparencia y la claridad en la investigación son fundamentales para esclarecer todos los aspectos relacionados con este caso de extorsión y garantizar que se haga justicia. La situación de Angie Rodríguez se complica aún más al revelarse que ya había presentado denuncias previas ante la Fiscalía por otros incidentes.

Entre estas denuncias se destaca una relacionada con una presunta intrusión ilegal en la residencia de sus padres, un hecho que inicialmente fue catalogado como un simple robo, pero que, según las declaraciones de Rodríguez, podría tener implicaciones criminales más profundas y complejas. Esta denuncia inicial, junto con las recientes acusaciones de extorsión, sugieren un patrón de hostigamiento y amenazas contra la funcionaria.

Además, Rodríguez ha interpuesto al menos cuatro denuncias adicionales por injuria y calumnia, incluyendo una dirigida contra el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Este historial de denuncias plantea serias interrogantes sobre la seguridad de Rodríguez y la posible existencia de intereses ocultos detrás de estos ataques.

La Fiscalía General de la Nación deberá investigar exhaustivamente todas estas denuncias para determinar si existe una conexión entre ellas y si se trata de un plan coordinado para desacreditar o perjudicar a la funcionaria. La investigación deberá considerar todos los ángulos posibles y garantizar la protección de Rodríguez y su familia





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