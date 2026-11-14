Denuncia por maltrato al gato Rogelio en Universidad San Martín

La Fundación Universitaria San Martín enfrenta una denuncia por supuesta cirugía no autorizada al felino Rogelio. La Fiscalía investiga la práctica mientras el animal se recupera.

Un gato de nombre Rogelio se encuentra actualmente hospitalizado y es el foco central de una denuncia formal por presunto maltrato animal que ya ha sido radicada ante la Fiscalía General de la Nación. El caso involucra a la Fundación Universitaria San Martín, una institución académica que asegura que la intervención quirúrgica realizada al felino no contaba con la autorización institucional ni formaba parte de los planes de estudio aprobados.

La senadora Andrea Padilla dio a conocer públicamente los hechos, detallando que el animal habría sido utilizado durante una práctica profesional vinculada a un posgrado de Medicina Veterinaria. Según su relato, el objetivo era permitir que un grupo de profesionales adquiriera destreza manual en procedimientos específicos, una acción que ahora está bajo escrutinio legal y ético en Colombia.

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Graves complicaciones tras cirugía torácica

De acuerdo con la información proporcionada por la legisladora, Rogelio ingresó a una clínica veterinaria en condiciones extremadamente delicadas el día 4 de noviembre. El felino presentaba un cuadro clínico grave que incluía vómitos constantes, debilidad generalizada, reflujo, hipotermia y anemia severa, sumado a la presencia de varias heridas e incisiones visibles en su cuerpo.

El estado crítico del animal requería una atención inmediata y especializada. Los médicos veterinarios tuvieron que instaurar un tratamiento de emergencia que consistió en alimentarlo mediante una sonda nasogástrica, realizarle una transfusión de sangre para combatir la anemia y comenzar una infusión intravenosa de potasio para estabilizar su ritmo cardíaco y funciones metabólicas.

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Declaraciones contradictorias de la universidad

La Fundación Universitaria San Martín publicó un comunicado oficial aclarando que la cirugía no correspondió a una instrucción institucional ni a una práctica prevista dentro del programa académico. La universidad enfatizó que su política educativa no contempla ni autoriza la intervención en animales vivos para fines de entrenamiento técnico, estableciendo que la clase estaba diseñada para desarrollarse exclusivamente con un biomodelo.

Según las indagaciones preliminares anunciadas por la institución, los profesionales que participaron en la actividad habrían decidido realizar la intervención en el felino por cuenta propia, sin consultar previamente con las instancias académicas competentes ni obtener los permisos necesarios. La universidad anunció que iniciará actuaciones internas para establecer posibles responsabilidades académicas, disciplinarias y administrativas contra los implicados.

Investigación de la Fiscalía y Ley Ángel

El caso ha sido asumido por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía, quien abrió una indagación de oficio. La senadora Andrea Padilla señaló que este ente investigador está encargado de establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la intervención quirúrgica para determinar si existen responsabilidad penales.

La congresista recordó que en Colombia están prohibidas las prácticas con animales vivos destinadas únicamente a adquirir destreza manual. Si se comprueba que existió una víctima de maltrato, podría entrarse en consideración la aplicación de la denominada Ley Ángel, una normativa que busca endurecer las penas por actos de crueldad contra los animales domésticos.

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Mejora del estado y medidas institucionales

La Clínica Veterinaria Quirurgivet, que recibió al animal en un segundo momento, indicó que llegó en estado crítico y relacionó sus complicaciones actuales con los antecedentes de la cirugía torácica que le habrían realizado previamente. No obstante, la evolución más reciente registrada es más favorable, ya que Rogelio permanece hospitalizado pero se encuentra estable y responde positivamente al tratamiento médico.

Actualmente, el felino ya estaría comiendo por sí mismo, lo que indica una mejora significativa en su digestión y fuerza general. Mientras tanto, la Fundación Universitaria San Martín aseguró que seguirá recopilando información y que las actuaciones internas se desarrollarán respetando el debido proceso legal.

Balance ético en la formación veterinaria

La universidad indicó que no revelará más detalles específicos mientras avancen las investigaciones judiciales y administrativas. También se comprometió a entregar toda la documentación necesaria a las autoridades competentes para esclarecer los hechos. Este caso ha abierto nuevamente el debate público sobre los límites éticos y legales del uso de animales vivos dentro de los procesos de formación académica en el país.