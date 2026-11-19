La Corte Suprema investiga a Luz Verónica Estrada por presunto fraude procesal y falsedad ideológica tras confirmar la autenticidad de sus diplomas universitarios.

La representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada, enfrenta un intenso escrutinio judicial tras revelarse dudas sobre la legitimidad de su formación académica. La polémica se intensificó cuando la Universidad Nacional de Colombia confirmó que no existen registros de su paso por el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Adicionalmente, el colegio de Caramanta, ubicado en el departamento de Antioquia, desmintió haberle expedido el diploma de bachiller, lo que deriva en una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto uso de documentos falsos.

Investigación por Falsedad Ideológica y Fraude Procesal

El abogado penalista Gildardo Acosta Gutiérrez detalla que la conducta más directa a investigar es la falsedad ideológica en documento público, tipificada en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000. Esta infracción penal se aplica cuando un servidor público en ejercicio de sus funciones consigna declaraciones falsas en documentos oficiales. Este tipo de alteración documental es fundamental para entender la gravedad de la situación legal que atraviesa la congresista del Pacto Histórico.

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Asimismo, el jurista identifica la posible comisión del delito de fraude procesal, establecido en el artículo 453 del Código Penal. Esta figura se configuraría si se demuestra que Estrada indujo a error a un servidor público mediante la presentación de documentos falsos. El objetivo de dicha conducta sería obtener una decisión contraria a la ley, como la aprobación de un nombramiento o la contratación en entidades estatales, lo cual agrava la responsabilidad penal.

Penas Prisionales y Multas Económicas Previstas

Las sanciones penales asociadas a estas conductas son significativas. La falsedad ideológica en documento público contempla penas de prisión de sesenta y cuatro a ciento cuarenta y cuatro meses. Paralelamente, incluye inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta a ciento ochenta meses. Estas disposiciones legales buscan sancionar severamente la corrupción en la administración pública y la manipulación de credenciales académicas.

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En el caso específico del fraude procesal, las penas pueden oscilar entre seis y doce años de prisión. El abogado Acosta Gutiérrez explica que, al tratarse de varias conductas punibles, podría configurarse un concurso de delitos. En este escenario judicial, la sanción final podría aumentar, dependiendo de la ponderación que haga el juez sobre la gravedad de cada elemento probatorio y la decisión final del fallo.

Competencia de la Corte Suprema y Sanciones Disciplinarias

Dado el fuero de protección de Luz Verónica Estrada, la investigación penal será adelantada exclusivamente por la Corte Suprema de Justicia. Esta corporación tiene la competencia constitucional para investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Las autoridades deberán examinar minuciosamente los documentos para establecer su autenticidad y determinar si fueron utilizados para inducir a error a funcionarios públicos.

En el frente disciplinario, la Procuraduría General de la Nación podría iniciar un proceso paralelo para establecer faltas en el ejercicio de las funciones públicas. Acosta Gutiérrez advierte que es probable que se solicite la suspensión del cargo de la congresista mientras se desarrolla la investigación. Esta medida busca proteger la integridad de la institución legislativa ante las acusaciones de uso de títulos falsos.

Finalmente, el penalista menciona la posibilidad de imponer multas económicas de entre doscientos y mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, cualquier condena definitiva, ya sea penal o disciplinaria, solo podrá establecerse tras concluir el proceso de investigación y emitir una decisión judicial firme. El caso representa un ejemplo de cómo la veracidad académica impacta directamente en la carrera política de los funcionarios electos.