Denuncian a hombre que usa perros en mal estado para pedir dinero en TransMilenio

Una fundación ha denunciado públicamente el uso de perros desnutridos y enfermos por un hombre para pedir dinero en estaciones de TransMilenio, generando preocupación por posible maltrato animal y solicitando la intervención de las autoridades.

La Fundación Huellas Positivas ha alzado la voz a través de una denuncia pública, alertando sobre una preocupante situación que se desarrolla en estaciones del sistema TransMilenio de Bogotá.

Se ha identificado a un individuo que estaría utilizando perros en condiciones precarias para solicitar dinero a los usuarios, generando una ola de inquietud y rechazo entre la comunidad. Según la información proporcionada por la fundación, el hombre se desplaza con aproximadamente cinco animales, los cuales presentan evidentes signos de desnutrición y problemas de salud.

Su presencia ha sido reportada con mayor frecuencia en rutas que conducen hacia Las Américas, así como en estaciones estratégicas como la 26 y la 45. La denuncia no solo se centra en la explotación de estos animales para fines económicos, sino también en la posible comisión de actos de maltrato animal, lo que ha motivado un llamado urgente a las autoridades competentes para que investiguen a fondo el caso y tomen las medidas necesarias para proteger el bienestar de los perros.

Testimonios de usuarios de TransMilenio corroboran la versión de la fundación, describiendo el estado lamentable de los animales y la narrativa recurrente del hombre para obtener dinero. Uno de los testigos relata haber observado al individuo con varios perros, incluyendo cachorros y animales de avanzada edad, destacando que uno de ellos presentaba una inflamación facial y un evidente estado de debilidad.

El hombre, según los relatos, relata una historia similar en cada interacción: afirma haber sido desalojado de su hogar hace seis meses y carecer de recursos para alimentar a sus mascotas. Si bien la Fundación Huellita reconoce no tener conocimiento completo de la situación personal del hombre, enfatiza la necesidad de una verificación exhaustiva por parte de las autoridades para determinar si se están vulnerando los derechos de los animales.

La fundación rechaza categóricamente el uso de mascotas como herramientas para generar lástima o exponerlas a situaciones de riesgo, reiterando que los animales merecen protección y respeto. La denuncia ha generado una fuerte reacción en las redes sociales, donde los usuarios han expresado su indignación y han compartido experiencias similares. Algunos internautas afirman haber visto al hombre en diferentes estaciones durante un período prolongado, estimando que lleva más de tres años utilizando animales para pedir dinero.

Otros han descrito haber presenciado el mal estado de los perros, mencionando casos de animales con dificultades para caminar o con signos evidentes de dolor. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte de las autoridades ni se tiene conocimiento de si se ha iniciado una investigación sobre el caso.

La falta de respuesta oficial ha aumentado la preocupación de la fundación y de los usuarios, quienes temen que la situación continúe agravándose y que los animales sigan siendo víctimas de explotación y posible maltrato. La Fundación Huellas Positivas insiste en la importancia de una intervención rápida y efectiva para garantizar la seguridad y el bienestar de los perros, así como para prevenir futuros casos de explotación animal en el sistema de transporte público.

Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y realicen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La comunidad animalista y los usuarios de TransMilenio esperan con ansias una respuesta contundente que demuestre el compromiso de las autoridades con la protección de los animales y el respeto a sus derechos.

La situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el sistema de transporte público para prevenir y sancionar los actos de maltrato animal y explotación. Además, se requiere una mayor sensibilización de la población sobre la importancia de denunciar cualquier situación que ponga en riesgo el bienestar de los animales.

La colaboración entre las autoridades, las fundaciones animalistas y la comunidad es fundamental para garantizar una convivencia respetuosa y proteger los derechos de los animales en la ciudad





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