Denuncian al fallecido cardenal Pedro Rubiano por presuntos abusos sexuales cometidos en 1983

Un hombre acusa al difunto arzobispo emérito de Bogotá de abusos sexuales cometidos contra él cuando era menor de edad. El testimonio reaviva el debate sobre la impunidad y la falta de respuesta de la Iglesia ante la pederastia en Colombia.

El reciente fallecimiento del cardenal colombiano Pedro Rubiano , quien fuera arzobispo emérito de Bogotá y una figura de gran peso en la jerarquía eclesiástica del país, ha quedado marcado por una grave denuncia pública que ha vuelto a sacudir las estructuras de la Iglesia Católica .

El pasado lunes, un hombre identificado como Andrés rompió su silencio en una entrevista concedida al programa 6AM W de Caracol Radio, donde relató haber sido víctima de abusos sexuales sistemáticos por parte de Rubiano durante la década de los ochenta. Según el testimonio, los hechos comenzaron en 1983, año en el cual el denunciante, apenas un joven de 15 años en una situación de extrema vulnerabilidad tras haber sido expulsado de su hogar, acudió a la Catedral Primada de Bogotá en busca de auxilio. En lugar de recibir la protección esperada, el joven fue víctima de un primer sacerdote y, posteriormente, fue puesto en contacto con el entonces influyente cardenal, quien habría aprovechado su posición de poder para perpetrar actos de abuso sexual, incluyendo tocamientos y vejaciones directas, bajo el pretexto de una supuesta guía espiritual, aprovechándose de la incapacidad del menor para escapar debido a sus carencias afectivas y falta de redes de apoyo. La odisea de la víctima no terminó en los pasillos de la catedral. Según relató Andrés, en el año 2000 tuvo la oportunidad de viajar a Ciudad del Vaticano, con un pasaje presuntamente financiado por sus victimarios, con la esperanza de exponer la situación ante las más altas autoridades de la Iglesia. Durante su estancia en Roma, el denunciante entregó una serie de pruebas documentales, fotografías y registros audiovisuales a Joaquín Navarro Valls, colaborador cercano del entonces papa Juan Pablo II. No obstante, a pesar de la gravedad del material entregado, el silencio institucional fue la única respuesta que recibió, lo que profundizó su sentimiento de abandono y desesperanza. Andrés lamentó profundamente que, a diferencia de otros países donde la justicia suele investigar a los religiosos sin importar su edad o jerarquía, en Colombia el cardenal Rubiano logró eludir cualquier proceso judicial hasta el día de su muerte en abril de 2024, dejando una estela de impunidad que ha indignado a la opinión pública nacional. Este caso se inserta en un contexto mucho más amplio y complejo de lucha por la transparencia dentro de la Iglesia colombiana. En mayo del año pasado, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo histórico al ordenar a la institución religiosa la entrega de información detallada sobre los casos de pederastia registrados en el país, derribando el argumento del secreto pontificio que durante décadas había servido como escudo para evitar la rendición de cuentas. Esta sentencia, derivada de la resolución de 50 tutelas acumuladas, busca poner fin al hermetismo que ha rodeado las denuncias de abuso. De igual manera, otras figuras destacadas como el jesuita Francisco de Roux han tenido que afrontar críticas por encubrimientos pasados, marcando una era en la que las víctimas exigen, con mayor fuerza que nunca, que la justicia civil prevalezca sobre la protección interna de las órdenes religiosas. El caso de Rubiano es, en definitiva, un llamado a la sociedad y al Estado colombiano para profundizar en las investigaciones y garantizar que la verdad histórica sea restaurada, independientemente de los cargos que ocuparon los victimarios en el pasado





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