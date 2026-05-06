Denuncian Coacción Electoral por Grupos Armados en Zonas Rurales

La senadora María José Pizarro alerta sobre la presión de grupos ilegales para manipular el voto en las elecciones presidenciales, exigiendo garantías estatales en Nariño y Antioquia.

En el marco de la intensa cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales programadas para el próximo 31 de mayo, la senadora María José Pizarro , quien desempeña el rol fundamental de jefe de debate para la candidatura de Iván Cepeda , ha levantado una señal de alerta máxima sobre la situación de seguridad en diversas regiones del país.

La parlamentaria ha denunciado la existencia de tácticas de constreñimiento al elector, una práctica ilegal que busca anular la voluntad ciudadana mediante la intimidación y el control territorial en las zonas más vulnerables y rurales de la nación. Según las declaraciones de Pizarro, la campaña ha recopilado información sumamente alarmante que sugiere una interferencia directa de estructuras armadas ilegales, cuyo objetivo primordial es alterar la legitimidad del proceso democrático y condicionar el sentido del voto en territorios donde el Estado tiene una presencia débil o intermitente.

La senadora fue tajante al aclarar que estas denuncias no provienen de especulaciones o rumores infundados, sino que se sustentan en reportes detallados y pruebas fehacientes que han sido entregadas directamente al candidato Iván Cepeda. Estas evidencias han sido suministradas por organizaciones sociales profundamente arraigadas en los territorios, así como por autoridades locales que han sido testigos del asedio.

Pizarro enfatizó que la campaña no adoptará una postura pasiva ni ignorará estas señales de peligro; por el contrario, se compromete a actuar con el máximo rigor y responsabilidad, remitiendo cada uno de los hallazgos y pruebas a las autoridades competentes y a la mesa de garantías electorales para que se tomen medidas preventivas inmediatas. Para la jefe de debate, es imperativo rechazar públicamente cualquier intento de manipulación, asegurando que la democracia no puede ser negociada bajo la sombra de las armas.

El panorama de seguridad para estos comicios se describe como un desafío monumental, especialmente debido al incremento de municipios catalogados en riesgo electoral extremo. Pizarro identificó explícitamente a los actores que estarían operando en estas zonas, mencionando la presencia de disidencias, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las autodefensas gaitanistas.

Las prácticas reportadas son especialmente graves en departamentos como Nariño y Antioquia, donde se ha documentado la retención ilegal de cédulas de ciudadanía, la carnetización forzada de electores y la circulación de planillas diseñadas para inducir o obligar el voto hacia ciertos sectores. La senadora subrayó que es inadmisible que, en pleno siglo veintiuno, la ciudadanía colombiana siga siendo víctima de presiones ejercidas por grupos armados que intentan secuestrar la voluntad popular.

En un acto de coherencia ética, tanto María José Pizarro como Iván Cepeda han manifestado su rechazo absoluto a cualquier tipo de apoyo que derive de la violencia. A través de un comunicado oficial, el candidato Cepeda condenó cualquier forma de coacción, incluso aquellas que pudieran estar orientadas supuestamente a su favor. Pizarro reforzó esta postura indicando que cualquier presión indebida a favor de su candidatura será denunciada con la misma contundencia ante la opinión pública y las instituciones judiciales.

Esta postura busca desmarcar la campaña de cualquier alianza oscura o táctica coercitiva que manche la integridad del proceso. Finalmente, la senadora se opuso firmemente a la propuesta de trasladar las mesas de votación desde las áreas rurales hacia los centros urbanos. Según Pizarro, esta medida sería un reconocimiento de la derrota del Estado frente a la ilegalidad y un castigo adicional para los campesinos y habitantes rurales, quienes verían vulnerado su derecho al voto por la dificultad de desplazamiento.

La exigencia clara para el gobierno y las fuerzas armadas es que ejerzan un control efectivo en los territorios, garanticen el libre transporte de la población y aseguren que cada ciudadano pueda votar en su lugar de residencia sin temor a represalias, devolviendo así la dignidad y la seguridad al ejercicio democrático en la periferia del país





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