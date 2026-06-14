Denuncian concentración de contratos en 139 proveedores en Bogotá

El concejal Samir Bedoya reveló que 139 personas acumulan 437 contratos de prestación de servicios en la Alcaldía, con hasta seis contratos por individuo, y alertó sobre la falta de límites y mecanismos de control.

El concejal de Bogotá Samir Bedoya Piraquive, del Partido Mira, alertó sobre una posible concentración de contratos en un reducido grupo de proveedores. Según datos de la Secretaría General de la Alcaldía , 139 personas acumulan en total 437 contratos de prestación de servicios , con un promedio de 3,14 contratos por individuo.

El desglose revela que 126 personas tienen tres contratos simultáneos, 10 tienen cuatro y tres llegan a seis contratos cada una. Bedoya señaló que no existen normas que limiten la acumulación de múltiples contratos ni mecanismos sistemáticos para verificar el cumplimiento efectivo de los objetos, productos y horarios pactados. Esta situación ocurre mientras el número total de contratos OPS ha crecido: de 665 en 2023 a un total actual que supera los 1,200, según datos del cabildante.

La concentración en pocas personas limita el acceso de otros profesionales y técnicos que buscan ingresar al sector público. Ante esto, el concejal exigió a la Alcaldía que explique los controles que aplican los supervisores antes de certificar cumplimientos y que presente un cronograma para implementar una herramienta que cruce información contractual entre entidades, garantizando transparencia e igualdad de oportunidades para miles de ciudadanos





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