Denuncian grupos en redes sociales que promueven la zoofilia y el maltrato animal en Colombia

La comunidad animalista en Colombia se alerta por la existencia de grupos en redes sociales dedicados a compartir contenido de zoofilia e incitar a la práctica. Esto ocurre en un contexto donde se discute una ley para penalizar la zoofilia. La denuncia resalta la urgencia de combatir el maltrato animal.

En Colombia , la preocupación por el maltrato animal sigue en aumento, con denuncias cada vez más frecuentes de actos atroces que afectan a miles de seres sintientes. Recientemente, una nueva denuncia que circula en redes sociales ha encendido las alarmas entre la comunidad animalista, revelando la existencia de grupos en plataformas digitales dedicados a la difusión de contenido de zoofilia y a la incitación a esta práctica.

Usuarios de diversas redes sociales, como X y Telegram, estarían compartiendo material explícito que documenta vejámenes contra animales, e incluso organizando encuentros clandestinos en lugares estratégicos para cometer actos sexuales contra estos seres. La denuncia, que ha sido difundida por el usuario Camilo Jaramillo en Instagram, señala que los promotores de estas actividades operan bajo perfiles falsos y cambian constantemente sus números telefónicos para dificultar su rastreo. Además, se informa que exigen a los miembros de estos grupos el envío de contenido de zoofilia como requisito para participar en las reuniones secretas. Esta situación es particularmente alarmante, ya que evidencia una escalada en la crueldad y la impunidad, lo que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades y la sociedad en general.\El contexto de estas denuncias se agrava con la inminente aprobación de una ley que busca penalizar la zoofilia con penas de cárcel. Este proyecto de ley, que ya ha superado el tercer debate, representa un avance significativo en la lucha contra el maltrato animal, al reconocer la zoofilia como un delito. Las sanciones propuestas incluyen penas de prisión que oscilan entre 48 y 55 meses (aproximadamente entre 4 y 5 años), multas económicas que van de 30 a 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inhabilitación especial de 1 a 3 años para actividades relacionadas con el manejo y cuidado de animales. Actualmente, la legislación colombiana no considera la zoofilia como un delito per se, aunque la Ley 2455 de 2025 establece que el abuso sexual contra animales es una circunstancia agravante que puede aumentar las penas. La entrada en vigor de esta nueva ley marcaría un punto de inflexión en la protección animal en el país, ofreciendo una herramienta legal más efectiva para combatir este tipo de crueldad y castigar a los responsables. La noticia sobre la perrita Kira, brutalmente agredida en Bucaramanga y encontrada enterrada, es un recordatorio sombrío de la urgencia de actuar.\Ante esta problemática, es crucial que las autoridades intensifiquen sus esfuerzos para investigar y desmantelar estos grupos criminales que promueven la zoofilia y el maltrato animal. Se requiere una mayor vigilancia en las redes sociales para identificar y eliminar contenido ofensivo, así como una colaboración más estrecha entre las plataformas digitales y las fuerzas del orden. Es fundamental sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger a los animales y denunciar cualquier acto de crueldad. La educación juega un papel clave en la prevención, enseñando a los niños y jóvenes a respetar y cuidar a los animales, y promoviendo valores de empatía y compasión. Además de la legislación y las acciones policiales, es esencial fortalecer el apoyo a las organizaciones de protección animal, que desempeñan un papel fundamental en el rescate y cuidado de animales maltratados. La suma de todos estos esfuerzos, desde la denuncia y la investigación hasta la educación y la aplicación de la ley, es necesaria para crear una sociedad más justa y compasiva para todos los seres vivos. La creciente conciencia sobre el bienestar animal y la movilización de la sociedad civil son señales positivas de que el cambio es posible





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