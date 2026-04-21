Denuncian irregularidades y control criminal en talleres textiles de cárceles colombianas

La falta de traslado de 23 capos de la criminalidad y las denuncias sobre el funcionamiento de negocios textiles en centros penitenciarios han destapado una grave crisis de gobernabilidad y transparencia en el sistema carcelario de Colombia.

La crisis penitenciaria en Colombia ha alcanzado un punto crítico tras revelarse que, a pesar de las directrices emitidas hace dos semanas, la Oficina del Comisionado de Paz aún no ha ejecutado el traslado de 23 cabecillas de estructuras criminales.

Estos individuos, vinculados a grupos que operan en el Valle de Aburrá y otras zonas del territorio nacional, fueron señalados de participar en una celebración clandestina el pasado 8 de abril dentro de la cárcel de máxima seguridad La Paz, ubicada en Itagüí. Este suceso, sumado a constantes denuncias de corrupción, ha puesto en tela de juicio el control que las autoridades ejercen realmente sobre los centros de reclusión. La concejal Claudia Carrasquilla ha liderado una serie de denuncias mediáticas, exhibiendo pruebas fotográficas que sugerirían el ingreso irregular de vehículos de alta gama a la penitenciaría durante horas nocturnas. En declaraciones recientes, la exfuncionaria señaló directamente a José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, como la figura central de una operación de manufactura textil dentro del penal, sugiriendo que este negocio sirve como fachada para beneficios penitenciarios ilícitos. Según estas versiones, los internos no solo se dedicarían a labores productivas, sino que habrían tomado el control de facto de ciertas operaciones dentro de la cárcel, lo cual contraviene las normas de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Ante estos señalamientos, el comerciante Álex Mejía Acevedo, propietario de la firma Comercializadora Createx S.A.S., salió al paso para aclarar la naturaleza de sus talleres textiles presentes en cinco cárceles del país, incluyendo La Paz, La Modelo y El Pedregal. Mejía sostiene que su empresa es un proyecto productivo legal que cuenta con el apoyo de instituciones académicas como el Sena y diversas universidades. Afirmó que su relación con los privados de la libertad es estrictamente laboral y que el modelo de trabajo sigue los protocolos del sistema penitenciario, donde se ofrecen redenciones de penas mediante el trabajo bajo vigilancia estatal. El empresario negó categóricamente ser un testaferro de los capos criminales y defendió la legitimidad de sus procesos, asegurando que las acusaciones de la concejal han puesto en riesgo la viabilidad de su labor social y productiva en los centros penitenciarios. Sin embargo, la controversia persiste en torno a la transparencia de estos negocios intramuros. Mientras la mesa de diálogo con grupos armados permanece en estado de parálisis, las dudas sobre quién ejerce la autoridad real dentro de las cárceles se intensifican. La falta de ejecución en los traslados ordenados evidencia una posible ruptura en la cadena de mando o una influencia indebida por parte de los internos más poderosos del sistema. La sociedad civil exige ahora una auditoría profunda sobre los contratos, los movimientos de mercancías y los beneficios judiciales que se otorgan dentro de los talleres de confección, planteando un interrogante fundamental sobre si el modelo de resocialización actual ha sido permeado por las mismas estructuras criminales que se pretende desarticular





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