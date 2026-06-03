Denuncian presión de grupos armados sobre votantes en zonas rurales de Colombia

Líderes comunales reportan que grupos armados exigen certificados electorales y videos de apoyo a candidatos para permitir la movilidad en regiones como Nariño y el Caribe. Las autoridades investigan posibles delitos electorales.

En varias regiones de Colombia, especialmente en la cordillera nariñense, se han denunciado presiones por parte de grupos armados ilegales para influir en el voto de las comunidades.

Según los reportes, estos grupos exigen a los habitantes presentar pruebas de su participación electoral y, en algunos casos, grabar videos en los que manifiesten su apoyo a un candidato específico. Un líder comunal relató que los obligan a grabarse mientras votan para poder transitar por la zona. También se han recibido mensajes que advierten que el certificado electoral será requerido como requisito para movilizarse en zonas rurales.

La preocupación aumentó esta semana tras conocerse que en algunas reuniones se exige votar por Iván Cepeda, llevando el celular y filmando un video con nombre y la declaración de voto para poder desplazarse. Aunque no hay denuncia formal aún, las autoridades confirmaron que recopilan información de fuentes abiertas para investigar posibles delitos electorales. El secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, indicó que se analizarán las conductas denunciadas.

Por su parte, el candidato Iván Cepeda rechazó cualquier intento de coacción sobre los votantes y pidió esclarecer el origen de los audios que circulan. Mientras tanto, en el Caribe, el abogado Abelardo de la Espriella anunció que pedirá a EE. UU. investigar un supuesto plan de compra de votos, afirmando conocer a los involucrados.

Estos hechos se suman a otros episodios violentos recientes en la región, y coinciden con prácticas que ya se habrían vuelto habituales para some-ter a la población. La situación genera alarma entre las comunidades y ha sido puesta en conocimiento de las autoridades, que buscan determinar responsabilidades





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grupos Armados Presión Electoral Coacción Iván Cepeda Nariño Caribe Delitos Electorales Compra De Votos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia vs Costa Rica: Selección Colombia confirma alineación y vence 2-0La Selección Colombia derrotó a Costa Rica por 2-0 en el partido amistoso correspondiente a la fecha 10 de la Copa América. Los goles de la victoria fueron anotados por Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Read more »

Colombia activa monitoreo de ciclones tropicales en el Caribe y zonas cercanas a la Sierra NevadaColombia entra en estado informativo ante la temporada de ciclones tropicales, con proyecciones de una actividad menor a la del año pasado, pero con riesgos importantes para comunidades costeras y zonas montañosas.

Read more »

La camiseta de la Selección Colombia se convierte en objeto de controversias electorales en ColombiaEl uso de la camiseta de la Selección Colombia durante la reciente jornada electoral sigue generando reacciones en Colombia. El periodista y comentarista deportivo Martín de Francisco se pronunció con fuertes críticas hacia quienes utilizan símbolos patrióticos para proyectar una imagen política o moral ante los ciudadanos.

Read more »

Colombia activa monitoreo por temporada de ciclones en el CaribeLa Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales informó que existe una probabilidad del 55 % de que la temporada tenga un comportamiento menos activo que el de 2025

Read more »