Denuncian presunto abuso sexual a menor de edad en el norte de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso de presunto abuso sexual a menor en Usaquén, norte de la ciudad. El hecho generó repudio entre la comunidad y los vecinos del sector denunciaron a un hombre que se encontraba en un balcón junto a un menor de edad.

El alcalde de Bogotá , Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso de presunto abuso sexual a menor en Usaquén , norte de la ciudad. El hecho generó repudio entre la comunidad y los vecinos del sector denunciaron a un hombre que se encontraba en un balcón junto a un menor de edad .

A través de videos difundidos en redes sociales, los habitantes del sector captaron al sujeto desde un balcón de hotel. La Policía de Infancia y Adolescencia arribó al lugar y trasladó al sujeto y al menor a un centro médico para su valoración correspondiente. Se confirmó que el hombre señalado de abusar sexualmente de un menor quedó bajo custodia de la Policía Metropolitana de Bogotá. Las autoridades indicaron que el presunto agresor sería de nacionalidad extranjera.

La Fiscalía y las autoridades competentes determinarán qué fue lo que ocurrió y las posibles responsabilidades del caso. El alcalde de Bogotá enfatizó que en la ciudad no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del sujeto





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