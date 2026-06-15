Denuncian presunto abuso sexual a menor en el norte de Bogotá: autor detenido y niño rescatado

Un hombre fue capturado por la Policía tras ser señalado por vecinos de presuntamente abusar sexualmente de un niño de aproximadamente seis años en un edificio de la localidad de Usaquén, norte de Bogotá. El menor fue trasladado a un hospital para valoración médica y las autoridades adelantan las investigaciones.

La comunidad del norte de Bogotá denunció un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad ocurrido en un edificio ubicado en la carrera 19 con calle 106A, en la localidad de Usaquén .

Según testimonios recogidos por este diario, vecinos alertaron a las autoridades tras observar a un hombre adulto en compañía de un niño de alrededor de seis años en el balcón de un hotel. Uno de los residentes grabó un video en el que se ve al individuo junto al menor, lo que generó la reacción de personas que intentaron frenar el hecho gritando desde la calle. A pesar de los intentos, el hombre ingresó al inmueble con el niño.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó que el sospechoso está en poder de la Policía y que el menor fue trasladado a un centro médico para su evaluación. Las autoridades, con personal de Infancia y Adolescencia, realizan verificaciones en el lugar.

La Procuraduría General de la Nación informó que al parecer tres menores estarían involucrados en los hechos y pidió la intervención inmediata de la Fiscalía, Migración Colombia, el ICBF y la Policía de Infancia para proteger los derechos de los niños. El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció confirmando que tres niños fueron encontrados. La investigación avanza para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales





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