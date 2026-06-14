Denuncian que líder indígena de la Constituyente de Petro controla territorio de 257.000 hectáreas en La Guajira

Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente y receptor de donaciones para el proceso, es representante legal del territorio indígena Wuinpumüin, de 257.000 hectáreas, según denuncia. La Agencia Nacional de Tierras afirma que la delimitación no crea una nueva entidad territorial, pero críticos señalan que el Decreto 482 de 2025 favorece la creación de un ente que reduciría el municipio de Uribia.

El líder indígena Armando Custodio Wouriyú Valbuena , vocero del comité promotor para la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro , está representando legalmente un territorio indígena de 257.000 hectáreas en La Guajira , conocido como Wuinpumüin , según una denuncia periodística.

Esta dualidad de roles ha generado controversia, ya que Wouriyú también gestiona la cuenta bancaria a la que Petro instó a los colombianos a donar dinero para la recolección de firmas de la Constituyente, con una meta de 2.060 millones de pesos destinados a logística. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió una resolución en junio de 2026 que delimita el territorio, pero aclara que no crea una nueva entidad territorial ni modifica límites municipales.

Sin embargo, críticos como el periodista Melquisedec Torres argumentan que el proceso, amparado en el Decreto 482 de 2025, busca crear un ente territorial que le quitaría parte del municipio de Uribia, algo que consideran debe tramitarse mediante una ley, no un decreto ejecutivo. Wouriyú, con trayectoria como exconcejal, excatedrático de la ONIC y participante en los acuerdos de paz, defiende su gestión y explica que la cuenta tiene controles de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.

Además, detalla que la propuesta constituyente busca actualizar la Carta de 1991 con reformas profundas en justicia, salud, educación, reforma agraria, modelo económico y ordenamiento territorial, entre otros puntos





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