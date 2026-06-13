Denuncian uso de la fachada de la Alcaldía y del parque principal de San Gil para propaganda política

Ciudadanos cuestionan la instalación de pendones, afiches y piezas de campaña en espacios públicos e institucionales del municipio. La Alcaldía respondió que no está permitido exhibir material político en la fachada, muros, ventanas o accesos de la sede administrativa.

La polémica por el uso de la fachada de la Alcaldía de San Gil y del parque principal para propaganda política ha generado un intenso debate en la comunidad.

Ciudadanos denunciaron la instalación de pendones, afiches y otras piezas gráficas con fotografías de candidatos y mensajes de campaña en espacios públicos e institucionales, lo que consideran una violación a la neutralidad que deben mantener las entidades estatales durante los procesos electorales. Las imágenes difundidas muestran claramente material político adherido a la fachada del edificio municipal, así como en postes, tarimas y estructuras del parque principal, lo que ha encendido las alarmas entre los habitantes que exigen explicaciones sobre los permisos otorgados.

La Alcaldía de San Gil emitió un comunicado oficial en el que asegura que todos los permisos para el uso temporal del espacio público se otorgan bajo criterios de igualdad, transparencia y cumplimiento de la normatividad vigente, sin distinción política, ideológica o religiosa. Sin embargo, en el mismo documento se aclara que las instalaciones de la Alcaldía son bienes públicos destinados exclusivamente al funcionamiento institucional y que no está permitido exhibir en su fachada, muros, ventanas o accesos ningún tipo de material relacionado con actividades particulares, campañas o movimientos políticos.

Esta aclaración ha generado más dudas que certezas, pues las evidencias fotográficas muestran precisamente la presencia de propaganda en esos lugares prohibidos. Ante esta situación, los ciudadanos han solicitado que se investigue a fondo si la actividad contaba con autorización formal, quién solicitó los permisos, qué áreas específicas fueron aprobadas para el montaje y si las autoridades municipales realizaron una verificación previa.

También piden que la Alcaldía informe si adelantará una revisión interna para determinar por qué se permitió la instalación de material político en zonas asociadas a la sede administrativa y qué medidas se tomarán para evitar que hechos similares se repitan en el futuro. La Administración Municipal reitera su compromiso con la imparcialidad y la neutralidad, pero la comunidad espera acciones concretas que garanticen que los bienes públicos no sean utilizados para favorecer directa o indirectamente a ningún candidato o partido político.

El debate sobre el uso del espacio público con fines proselitistas no es nuevo en Colombia, pero cada vez que se presenta un caso como este, surgen interrogantes sobre los límites de la propaganda política y la responsabilidad de las entidades estatales de velar por la equidad en las contiendas electorales. En San Gil, la polémica ha llevado a que se cuestione no solo la actuación de la Alcaldía, sino también la de los partidos y candidatos que habrían instalado la propaganda sin respetar las normas.

Mientras tanto, la comunidad permanece atenta a las decisiones que tomen las autoridades para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables si se comprueba una infracción a la ley. La Alcaldía insiste en que mantiene una posición de absoluta neutralidad frente a los procesos políticos y electorales, en cumplimiento de los principios de imparcialidad que rigen la función pública.

No obstante, las imágenes que circulan en redes sociales y medios locales contradicen en parte este discurso, ya que muestran un uso evidente de la fachada del edificio municipal como soporte de propaganda política. Los ciudadanos esperan que la investigación sea transparente y que se tomen medidas correctivas para restaurar la confianza en las instituciones.

Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones y alimentando el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que los bienes públicos sean instrumentalizados con fines electorales. La situación en San Gil refleja una problemática recurrente en muchos municipios colombianos, donde la falta de regulación clara o la debilidad en la aplicación de las normas permite que se presenten este tipo de irregularidades.

Por ello, la comunidad exige no solo una solución para este caso puntual, sino también la implementación de medidas preventivas que garanticen que en futuros procesos electorales se respete la neutralidad de los espacios institucionales y públicos. La Alcaldía, por su parte, ha manifestado su disposición a revisar los protocolos existentes y a fortalecer los procesos de autorización y supervisión para evitar que se repitan situaciones como esta.

Sin embargo, mientras no se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades, la controversia continuará siendo tema de conversación en el municipio. Finalmente, los ciudadanos han hecho un llamado a la reflexión sobre el papel de la sociedad civil en la vigilancia del uso de los recursos públicos, así como a la importancia de denunciar cualquier irregularidad para fortalecer la democracia y la transparencia en la gestión municipal.

La esperanza es que este episodio sirva como precedente para mejorar las prácticas políticas en San Gil y para que todos los actores involucrados actúen con responsabilidad y respeto por las normas que rigen el espacio público y la neutralidad institucional





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