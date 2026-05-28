Denuncian violencia sexual contra una niña de seis meses en Tolima

La Defensoría del Pueblo denunció un caso de violencia sexual contra una niña de seis meses de edad en el municipio de El Espinal, Tolima, que falleció mientras permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael.

La Defensoría del Pueblo denunció un caso de violencia sexual contra una niña de seis meses de edad en el municipio de El Espinal , Tolima , que falleció mientras permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael.

La organización calificó la muerte como una 'vulneración grave de los derechos de la niña' y pidió a las autoridades que avanzaran con rapidez en las investigaciones. La Defensoría también advirtió sobre la gravedad de este tipo de delitos y aseguró que ningún ser humano debería ser víctima de violencia sexual, especialmente niños, niñas y adolescentes.

La administración departamental de Tolima se unió a la denuncia y señaló que los niños y niñas merecen amor, protección, cuidado y un futuro lleno de esperanza. La muerte de la niña ha generado una gran indignación y conmoción en la sociedad, y las autoridades deben trabajar para prevenir este tipo de delitos y proteger a los más vulnerables





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