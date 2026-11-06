Denuncias contra Gustavo Petro y el debate en el Congreso colombiano

Dos congresistas presentan acusación contra el expresidente Petro por contratos a cambio de favores. El presidente actual cuestiona la gestión anterior.

La escena política colombiana vive una intensa polarización tras las recientes afirmaciones de Deicy Jiménez, quien ha acusado al expresidente Gustavo Petro de intercambiar contratos públicos por servicios sexuales. Esta denuncia ha generado una respuesta inmediata y fragmentada en los pasillos del poder, impulsando a legisladores y al mandatario actual a tomar posiciones públicas sobre el asunto.

Denuncia formal ante la Comisión De Acusación

Las congresistas Sara Castellanos y Carol Borda, pertenecientes al partido de oposición Salvación Nacional, han formalizado una queja ante la Comisión De Investigación Y Acusación De La Cámara De Representantes. Su argumento central sostiene que el expresidente utilizó su investidura para favorecer contrataciones estatales en beneficio personal, configurando una posible indignidad por mala conducta.

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Castellanos declaró explícitamente que la Presidencia De La República no puede convertirse en una herramienta para favorecer intereses personales. Las legisladoras radicaron la denuncia presentando las declaraciones de Deicy Jiménez como evidencia principal para iniciar una investigación formal sobre el uso indebido de la influencia institucional.

Posición Del Presidente Abelardo De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella no se ha mantenido al margen del escándalo y ha hecho declaraciones críticas durante su gira por Leticia en la región amazónica. Con este evento buscaba cerrar su recorrido para construir el Plan Nacional De Desarrollo, aunque el tema central de su discurso fue la supuesta corrupción del gobierno anterior.

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De La Espriella expresó que ve con gran sospecha todas las acciones tomadas por el mandato de Petro. El mandatario actual afirmó que donde uno levanta la vista, siempre encuentra corrupción, desastre y a una novia del anterior presidente contratada, vinculando directamente la gestión pasada con casos de nepotismo.

Defensa De Gustavo Petro y La Controversia Digital

Ante las acusaciones, el expresidente Gustavo Petro niega rotundamente cualquier vínculo que signifique un acuerdo para entregar contratos a cambio de relaciones sexuales. Sin embargo, no ha negado haber mantenido una relación sentimental con Deicy Jiménez durante su mandato, diferenciando claramente entre lo personal y lo administrativo.

La controversia se ha intensificado por la filtración de un chat publicado por la Unidad Investigativa De Noticias Caracol. En esta conversación, supuestamente Petro le pide a Angie Rodríguez, quien era entonces directora del Departamento Administrativo De Presidencia (Dapre), tener en cuenta la hoja de vida de Jiménez. El mensaje incluía la frase: Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de Mininterior, acompañado de un documento PDF marcado con su nombre.

Desafíos Legales y Próximos Pasos en La Corte

La situación actual requiere un examen riguroso por parte de la justicia ordinaria. Petro ha criticado que lo que circula en los medios no ha sido examinado por ningún perito ni valorado por ningún juez. El expresidente enfatiza que nadie sabe de cuándo es el material, de dónde viene ni qué muestra en realidad en términos legales.

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La Sala De Instrucción De La Corte Suprema De Justicia ha ordenado una inspección para obtener los contratos que tuvo Deicy Jiménez en el Congreso, un paso crucial para verificar la procedencia de las asignaciones presupuestales. Petro reitera que quien busca justicia debe entregar sus pruebas a la Corte, no a los titulares de prensa.

Mientras la Corte evalúa la evidencia, Petro mantiene que cumple estrictamente con la reserva de la investigación ordenada. La comunidad internacional, incluida la presencia de figuras como la exsenadora María José Pizarro del Pacto Histórico, observa el desarrollo de estos hechos que podrían tener implicaciones duraderas para la estabilidad institucional del país.