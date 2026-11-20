La diputada Verónica Estrada enfrenta denuncias por diplomas falsos de ingeniería de Minas. Universidades descartan la validez de sus credenciales académicas.

Verónica Estrada Holguín, actual representante a la Cámara por el Pacto Histórico, se encuentra en el centro de un escándalo de falsificación académica tras revelarse que sus títulos de ingeniería son falsos. La situación comenzó cuando la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional desmintieron oficialmente la validez de sus credenciales de ingeniera de Minas, sentenciando la irregularidad de su formación profesional.

El origen de las sospechas en Apolo Sima

La historia se remonta a hace dos años, cuando Estrada firmó un contrato como jefe de mina en la empresa Apolo Sima. Inicialmente, los encargados de la contratación no notaron la inconsistencia, pero su desempeño y el desconocimiento de aspectos básicos de la profesión comenzaron a generar suspicacias en sus compañeros y superiores. Joseph Rodríguez, abogado de Apolo Sima, explicó que ella se presentó como los demás aspirantes y dijo que tenía su título como ingeniera de Minas, además de mencionar que era madre cabeza de familia, lo cual le interesó a la empresa en ese momento.

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La alerta se activó tras unas semanas de haber iniciado labores. Un empleado de la multinacional Continental Gold, a la que Apolo Sima le presta servicios de operación en el Occidente de Antioquia, notó que la supuesta ingeniera certificaba haber egresado de una universidad que no cuenta con ese programa. La llamada de atención fue directa y obligó a la empresa a verificar la legitimidad de sus documentos antes de continuar con la confianza depositada en su perfil profesional.

Investigación y negativa de la Universidad de Antioquia

En 2024, Continental Gold envió una petición formal de información a la Universidad de Antioquia para solicitar la verificación del diploma presentado por Estrada. La institución educativa ratificó la irregularidad de manera contundente. Según las declaraciones de Joseph Rodríguez, las directivas de la institución de educación superior interpusieron la denuncia oficial el 15 de abril del año pasado, marcando el inicio del proceso legal contra la representante a la Cámara.

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Ante la imposibilidad de responder a las exigencias de verificación, Estrada renunció a su cargo en Apolo Sima. Sin embargo, el problema no terminó allí, ya que la representante a la Cámara continuó utilizando esas credenciales en sus trámites posteriores, lo que llevó a las instituciones a tomar medidas más enérgicas para proteger su integridad académica y evitar el uso fraudulento de sus nombres en documentos oficiales.

Nueva denuncia frente a la Universidad Nacional

Tras dejar Apolo Sima, Verónica Estrada Holguín presentó certificados de egresada de Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional, donde sí existe ese programa académico. Las directivas de esa institución confirmaron que el título no era real. Esta segunda negativa generó un impacto adicional en la opinión pública, demostrando que la irregularidad no fue un caso aislado ni un error administrativo, sino una falsificación sistemática documentada por dos de las universidades más importantes del país.

Posición oficial y transparencia universitaria

Este jueves, la Universidad de Antioquia reiteró su postura oficial de que no ofrece ni ha ofrecido el programa de Ingeniería de Minas. La institución estableció con claridad que el diploma y el acta de grado a nombre de Luz Verónica Estrada Holguín como ingeniera de Minas, que fueron puestos en conocimiento de la Universidad, no fueron expedidos por la Institución bajo ningún concepto.

Las validaciones fueron realizadas con el Departamento de Admisiones y Registro y con la verificación exhaustiva de las bases de datos y los registros institucionales. La Universidad de Antioquia reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad académica y la confianza pública en los títulos que expide. Además, la universidad puso a disposición de las autoridades competentes toda la información que requieran para avanzar con las acciones legales correspondientes ante estos hechos de falsificación.